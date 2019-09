»Kavanaugh pressede sin penis mod hendes ansigt«: Trumps højesteretsdommer beskyldes igen for seksuelle overgreb

Flere demokratiske præsidentkandidater kræver en rigsretssag mod højesteretsdommer Brett Kavanaugh, efter The New York Times har bragt nye anklager om, at han skulle have begået seksuelle krænkelser. Republikanske ledere kalder anklagerne uansvarlige og forsvarer ham.

På Twitter beskylder præsident Donald Trump nyhedsmedierne for at forsøge at presse dommeren til at tage mere liberale standpunkter og foreslår - uden at uddybe - at justitsministeriet skal komme Kavanaugh til undsætning

Lørdag bragte The New York Times et indlæg, som stammer fra den kommende bog »The Education of Brett Kavanaugh: An Investegation,« som er skrevet af de to New York Times-journalister Robin Pogrebin og Kate Kelly, som dækkede høringerne i Kongressen, inden Kavanaugh blev indsat.

Journalisterne skriver, at de har brugt 10 måneder på at undersøge beskyldninger om seksuelle krænkelser og overfald, som stod helt centralt i høringerne. De har blandt andet talt med én af Kavanaughs tidligere klassekammerater på Yale. Hun husker, at hun var til en kollegiefest, hvor gæsterne drak heftigt, og at Kavanaugh pressede sin penis mod hendes ansigt og tvang til at daske den væk og dermed røre den mod hendes vilje.

Senatets egne undersøgere konkluderede ved høringerne, at Ramirez’ beskrivelse ikke kunne bekræftes, men forfatterne til den kommende bog fastslår, at mindst syv personer »hørte om Yale-hændelsen længe inden Kavanaugh blev dommer« - blandt andet Ramirez’ mor og to klassekammerater, som fik kendskab til hændelsen få dage efter festen.

Bogen hævder også, at Ramirez’ advokater gav FBI en liste på mindst 25 personer, som muligvis kunne bekræfte hændelsen, men at FBI ikke interviewede en eneste af dem.

De to FBI-agenter, som interviewede Ramirez, fortalte hende, at de mente, hun var »troværdig,« fremgår det af boguddraget.

Bogens fortattere skriver også, at de afslørede endnu en hændelse, som ikke tidligere er beskrevet. Her skulle Kavanaugh have udvist lignende krænkende adfærd ved en anden fest i sit første år på universitetet.

Ifølge boguddraget fortalte en klassekammerat - Max Stier, som nu driver en NGO i Washington, både senatorer og FBI om, hvad han havde været vidne til, men FBI undersøgte ikke anklagerne.

Under høringerne af den højesteretsnominerede Brett Kavanaugh i september 2018 var anklagerne om seksuelt overgreb fra vidnet Christine Blasey Ford tæt på at koste ham jobbet. Blasey Ford - en universitetsprofessor - havde gået på high school i Washington-området, ikke langt fra Brett Kavanaugh.

Hun fortalte senatet, hvordan de som teenagere havde været til en fest, hvor Kavanaugh havde holdt hende presset ned mod en seng, befamlet hende og forsøgt at tage hendes tøj af, mens han holdt hånden for hendes mund. Kavanaugh har nægtet anklagerne fra begge kvinder.

»De nyeste anklager er foruroligende,« skrev den demokratiske senator og præsidentkandidat Elizabeth Warren på Twitter.

»Ligesom manden, der udpegede ham (Trump, red.) bør Kavanaugh stå foran en rigsretssag.«

Last year the Kavanaugh nomination was rammed through the Senate without a thorough examination of the allegations against him. Confirmation is not exoneration, and these newest revelations are disturbing. Like the man who appointed him, Kavanaugh should be impeached. — Elizabeth Warren (@ewarren) September 15, 2019

Præsidentkandidat Kamala Harris, som var ét af de senatorer i retsudvalget, der stod for høringen af Kavanaugh, skrev også på Twitter, at en rigsretssag bør indledes mod Kavanaugh.

»Han blev indsat i højesteret efter en snydeproces og hans plads i højesteret er en fornærmelse mod forsøget på at sikre sandhed og retfærdighed,« skrev hun.

I sat through those hearings. Brett Kavanaugh lied to the U.S. Senate and most importantly to the American people. He was put on the Court through a sham process and his place on the Court is an insult to the pursuit of truth and justice.



He must be impeached. — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 15, 2019

Også præsidentkandidaterne Julián Castro og Bernie Sanders kræver en rigsretssag.

Trump, som nominerede Kavanaugh til højesteret, forsvarede ham på Twitter søndag.

»Han er en uskyldig mand, som er blevet behandlet forfærdeligt,« skriver han.

»Sikke nogle løgne om ham. De forsøge at skræmme ham til at blive liberal.«

I et andet tweet foreslog præsidenten, at Kavanaugh burde »lægge sag an mod folk for bagvaskelse, eller at justitsministeriet bør komme til hans undsætning.«

Den republikanske flertalsleder i senatet, Mitch McConnell skriver på Twitter, at »den yderste venstrefløjs parathed til at kaste sig over fuldstændigt ubekræftede beskyldninger under sidste års høringsproces var et mørkt og pinligt kapitel for senatet.«

Ronna McDaniel, formand for Republikanernes Nationale Komité, skriver på Twitter, at »The New York Times bør skamme sig over denne tilsvining af højesteretsdommer Kavanaugh.«

James Dao, vice-redaktør for avisens opinionsredaktion skriver i en erklæring, at uddraget var »en velundersøgt og interessant beskrivelse, der kaster nyt lys over et emne, som har skabt betydelig landsdækkende debat.«

New York Times-artiklen er oversat af Mikkel Danielsen.