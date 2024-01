Internationalt Abonnement

Kaptajnen har forladt skibet midt under en storm. Nu er spørgsmålet, om »EUs atomvåben« skal tages i brug

Én mand har for vane at tage EU som gidsel, når der skal træffes beslutninger. Nu kan han ende med at besætte en af Europas vigtigste poster på grund af en spidsfindighed i reglerne. Det er alle desperate for at undgå.