Julemanden tager kun imod rige gæster: Berømt stormagasin beskyldes for at ødelægge julen

I det berømte stormagasin Harrods i London har børn siden 1950erne kunne besøge julegrotten og komme til at sidde på julemandens skød.

I år kan børn dog kun besøge den luksuriøse Christmas Grotto, hvis deres forældre har haft den store pengepung fremme. Udelukkende kunder, som har brugt 2.000£ – omtrent 17.500 kr. – kan købe billetter til julegrotten, som er beklædt med krystaller fra Swarovski.

Mange kunder har skrevet rasende beskeder til Harrods på de sociale medier, og det Qatar-ejede stormagasin bliver beskyldt for at opføre sig som juleklassikeren »Grinchen, julen er stjålet.«

Det skriver avisen Metro og flere andre medier.

Julegrotten har været åben hvert år til jul siden 1955, og det er første gang, at der stilles sådanne forhindringer for at besøge julemændene i grotten.

Stenrige ejere

Stormagasinet er ejet af den stenrige kongefamilie i Qatar og havde et overskud på 1,5 milliarder kroner sidste år, skriver The Guardian. Efter stormen på de sociale medier har Harrods besluttet, at 160 familier – som ikke har brugt 17.500 kroner i butikken – vil få lov til at besøge Julegrotten, hvis de vinder en lodtrækning.

40-årige James Browne fortæller til The Guardian, at han besøgt julemændene i Harrods hvert år, siden hans ældste søn på 15 år var baby. Men nu kan familien ikke længere komme ind.

»De har mistet juleånden og overgivet sig til kommercialisering,« siger han til The Guardian.

»At besøge julemanden bør ikke være en oplevelse, som er reserveret til dem, der er heldige nok til at kunne besøge butikken ofte og bruge tusindvis af pund.«

Ti skuespillere indtager på skift – tre ad gangen – rollen som julemænd i Harrods’ julegrotte.

En talsperson fra stormagasinet siger til The Guardian, at beslutningen om kun at give nogle kunder lov til at købe billetter skyldes, at efterspørgslen er for stor.

»Hvert eneste år bliver vi overvældede af de mange forespørgsler. Vi gør os virkelig umage med at gøre et besøge i Grotten til en magisk oplevelse, og antallet af billetter er begrænset på grund af pladsmangel. Desværre kan vi ikke imødekomme efterspørgslen.«

Besøg i julegrotten er allerede nu udsolgt helt frem til 25. december. Grotten åbner fredag.