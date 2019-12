Julegave til de rejseglade: Nu bliver det for alvor billigt at cruise rundt i Sydeuropa

10 euro for en plads på hurtigtoget mellem Barcelona og Madrid. Godt 600 kilometer tilbagelagt på tre timer for, hvad der svarer til ca. 75 kroner.

Det lyder næsten for godt til at være sandt for togrejsende mellem Spaniens to største byer, der i årevis er blevet flået af monopolselskabet Renfe, og foræringsprisen kræver da også, at man får fingre i en af de allerbilligste billetter.

Men selv de dyreste til 60 euro gør de nye lavprisafgange på linjen markant billigere set i forhold til, at en rejse for øjeblikket typisk koster mellem 80 og 150 euro. Renfe regner da også med at kapre en million ekstra passager, når de begynder at fungere til påske.

Ideen om at tilbyde et »Ryan Air« på skinner - med et markant lavere serviceniveau for at kompensere til lavere billetpriser - er velafprøvet i andre sydeuropæiske lande som Frankrig og Italien.

Når den nu krydser Pyrenæerne, handler det imidlertid nok så meget om, at det spanske monopolselskab har fået kniven på struben.

Fra december 2020 gennemtvinger EUs såkaldte jernbanepakke en liberalisering af togtransporten i Europa. Franske SCNF og Trenitalia har allerede meldt sig som konkurrenter i kampen om de spanske passagerer. Og nu handler det om at vinde nye markedsandele, inden det er for sent.

Renfe præsenterede tidligere på måneden sit nye lavprisselskab, der kommer til at hedde Avlo.

Desuden pønser Renfe på at gøre gengæld og byde på driften i nabolandene med nye togsæt, der med fem sæder pr. række i stedet for fire kan mase markant flere passagerer ind på den samme plads.

Offensiven skal først og fremmest sættes ind i Frankrig, hvor man allerede driver afgange fra Barcelona til Paris, Lyon og Marseille i et samarbejde med SNCF, der nu efter al sandsynlighed vil høre op.

Varigt prisfald på 20-30 pct.

Også italienske Thello og tyske FlixTrain har imidlertid meldt sig på det franske marked, hvor SNCFs lavprisselskab Ouigo i forvejen tilbyder billetter omkring 25 euro til stort set samtlige afgange overalt på det 2.600 kilometer lange hurtigtogsnet i Vesteuropas største land.

Der er med andre ord lagt op til en rask priskrig i tre af danskernes mest populære rejselande med start senest om et års tid. Og erfaringerne fra Italien, der allerede i 2011 åbnede sit jernbanenet for konkurrence, viser, at de billigere hurtigtogsbilletter formentlig er kommet for at blive.

Ifølge en analyse fra McKinsey faldt prisniveauet på de mest populære italienske afgange fra 2011 til 2018 med 20-30 pct. Desuden voksede efterspørgslen i samme periode med 69 pct., hvilket gør det muligt for selskaberne at tjene gode penge til trods for de billigere billetter.

Meget tyder på, at gyldne tider er på vej, hvis man lider af flyskam, flyskræk eller hvis man blot holder af at suse gennem sydeuropæiske landskaber med 300 kilometer i timen, vuggende på skinnerne, mens man læner sig bekvemt tilbage i sædet.