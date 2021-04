Journalisten skrev en falsk historie om Kamala Harris. Hun hævder, hun blev »beordret«, og siger op

Historien var så saftig, at den ramte forsiden af den store amerikanske tabloidavis New York Post.

Men historien var løgn. Det siger journalisten, som skrev artiklen. Nu siger hun sit job op.

»KAM ON IN,« stod der på New York Posts forside fredag i sidste uge.

Artiklen påstod, at migrantbørn, der krydser grænsen fra Mexico, modtager en velkomstpakke, der indeholder den billedbog, som vicepræsident Kamala Harris udgav i 2019.

NEW: Unaccompanied migrant children brought to a shelter in Long Beach, CA will each be given a copy of Kamala Harris' children's book "Superheros are Everywhere" as a welcome gift - NYP pic.twitter.com/Wo4FoiYF0L — Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2021

Senere kom der en opfølgende artikel, der fortalte, at bogen »Superheroes Are Everywhere« var blevet distribueret i tusindvis ved grænsen, og insinuerede, at Kamala Harris tjente styrtende med penge på det.

Flere andre medier, blandt andet The Washington Post, begyndte at grave i historien. Og så viste det sig, at den var usand.

Kort efter skrev journalisten bag artiklen, Laura Italiano, på Twitter:

»I dag har jeg givet min opsigelse til redaktørerne på New York Post,« og hævdede:

»Kamala Harris-historien – en ukorrekt historie, jeg blev beordret til at skrive, og som jeg ikke formåede at kæmpe hårdt nok imod – var dråben for mig.«

The Kamala Harris story -- an incorrect story I was ordered to write and which I failed to push back hard enough against -- was my breaking point. — Laura Italiano (@Italiano_Laura) April 27, 2021

Hendes artikel viste sig at være baseret på ét fotografi, som viste bogen ligge på et center for migrantbørn i Long Beach i Californien. Bogen var blevet afleveret sammen med kassevis af andre genbrugsbøger og genbrugstøj.

Hvem der skulle have presset Laura Italiano til at skrive, at bogen blev uddelt i tusindvis, forklarer hun ikke.

Efter at det kom frem, at historien var usand, blev den taget ned fra New York Posts hjemmeside. Siden er den blevet rettet markant og lagt på hjemmesiden igen. Det fremgår nu, at »kun én kopi af bogen er blevet givet til et barn«.

Inden rettelsen nåede artiklen dog at blive læst af massevis af amerikanere – ikke mindst fordi den blev delt af flere republikanske politikere, som frygtede, at offentlige midler blev misbrugt.

»Tvinger de nu skatteyderne til at betale for Kamala Harris' bog, så den kan gives til illegale migranter?« spurgte Arkansas-senatoren Tom Cotton.

Ronna McDaniel, formanden for RNC, det republikanske hovedkontor, skrev:

»Blev Harris betalt for disse bøger? Tjener hun penge på Bidens grænsekrise?«

Nej, det gør hun ikke. Og New York Post får nu heftig kritik for at have bragt den ukorrekte historie.

New York Post har for nylig ansat en ny chefredaktør, Keith Poole, som kommer fra en stilling som assisterende chefredaktør hos den britiske tabloidavis The Sun.

Keith Poole har fået til opgave at øge trafikken til New York Posts hjemmeside markant, skriver The Guardian.

På det seneste har New York Post fået kritik for at føre »skræmmekampagne« mod covid-19-vacciner og overdrive vaccinens bivirkninger.