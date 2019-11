Jeff Bezos kastede 11 mio. kr. efter et byrådsvalg – men det gik ikke, som han havde håbet

Normalt er ni pladser i et byråd ikke det, der står øverst på dagsordenen for en global virksomhed med 600.000 ansatte. Men de seneste uger har techgiganten Amazon vist en usædvanlig interesse for lokalvalget i den amerikanske by Seattle.

Så stor, at virksomheden har postet mere end 11 millioner kroner i en kampagne for en stribe »Amazon-venlige« kandidater ved kommunalvalget i byen. Desværre for techgiganten virkede de gavmilde donationerne ikke efter hensigten.

Da stemmerne var talt op sent søndag aften viste de tørre tal, at ingen af techgigantens favoritter havde vundet plads i byrådet. I stedet scorede flere fortalere for at beskatte Amazon en massiv sejr.

David Zapolsky, direktør for Amazons juridiske afdeling »Der er et niveau af galde og en uheldig tone i dele af debatten, der gør det umuligt at engagere sig konstruktivt.«

En af valgets vindere, Kshama Sawant, udnævnte resultatet for et rungende ja i »noget nær en folkeafstemning om en skat på Amazon«.

Spørgsmålet om techvirksomhedernes skattebetaling har ulmet i den amerikanske storby i årevis. Virksomheden, der har hovedsæde i vestkystbyen, regnes sammen med Facebook, Google og Microsoft for en af de »fire store« i den globale techindustri.

Ti gange mere end forrige valg

Af samme grund blev Amazons engagement i lokalvalget set som en testkørsel for, hvad der sker, når nogle af verdens største virksomheder for alvor begynder at gøre sig gældende politisk.

Det har Amazon gjort længe i Seattle. For to år siden behandlede byrådet en skattepakke, der skulle sikre penge til almene boliger og bekæmpelse af hjemløshed med en ny skat på store virksomheder.

Monisha Harrell, politisk konsulent »Du ønsker aldrig at gøre dig selv til historien, og det var præcis, hvad der skete for Amazon.«

Forslaget ville have kostet Amazon op mod 67 millioner kroner årligt, og virksomheden truede med at droppe planer om en kontorudvidelse i Seattle på grund af skatten. Byrådet endte derfor med at droppe skatteforslaget, men Amazon fastholdt, at planen om nye arbejdspladser nu var taget af bordet.

I september demonstrerede hundredevis af medarbejdere fra techindustrien i Seattle for at få techgiganterne til at tage ansvar for klimakrisen. Foto: Lindsey Wasson/Reuters/Ritzau Scanpix Fold sammen Læs mere Læs mere

Episoden var en af flere, der skabte debat om techgiganternes samfundsmæssige ansvar. Anklager om skattespekulation spillede også en nøglerolle for modstandere af Amazons planlagte hovedkontor i New York City, der blev droppet sidste år.

I sommer forsøgte Amazons grundlægger, verdens næstrigeste mand, Jeff Bezos, at gyde olie på vandene med et løfte om at donere 650 millioner kroner til bekæmpelse af hjemløshed.

Galde og uheldige toner

Men i Seattle har de politiske vinde foreløbigt vendt sig imod Amazon.

Firmaet postede 11 millioner kroner i den lokale valgkamp, ti gange mere end ved det forrige valg. Det skyldes ifølge lederen af Amazons juridiske afdeling, David Zapolsky, at fagforeninger havde doneret omkring syv millioner dollar til andre kandidater.

»Der er et niveau af galde og en uheldig tone i dele af debatten, der gør det umuligt at engagere sig konstruktivt,« sagde David Zapolsky til New York Times.

Men i stedet kom valgkampen i høj grad til at handle om techvirksomhedernes forsøg på at påvirke amerikansk politik.

Det gav bagslag for mange af de kandidater, der nød godt af donationerne. En af Amazons argeste modstandere, Kshama Sawant, vandt således sin kreds trods – eller måske på grund af – den massive erhervsstøtte til modkandidaten.

»Man har aldrig lyst til at gøre sig selv til historien, og det var præcis, hvad der skete for Amazon,« sagde den politiske konsulent, Monisha Harrell, til Seattle Times.

Resultatet er et byråd, der er mere kritisk stemt over for virksomheden end det forrige. Samtidig har flere af kandidaterne under valgkampen talt for at stramme reglerne for donationer til politiske kampagner.

Simon Kruse er Berlingskes teknologikorrespondent