Ivanka Trump ville så gerne tale med May og Macron - nu sås der igen tvivl om hendes kompetencer

Den franske regering har udsendt en kort video fra weekendens G20-topmøde, der allerede er blevet set millioner af gange og får Donald Trumps kritikere til at frygte for det amerikanske diplomatis tilstand.

Den 19 sekunder lange video fra Osaka viser, hvordan Donald Trumps datter, Ivanka, forsøger at komme i snak med en gruppe af verdens mest magtfulde mennesker. Og det går mindre godt.

I videoen kan man indledningsvist høre Frankrigs præsident Macron tale om »social retfærdighed.«

»It’s on,« siger Ivanka Trump nikkende.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) June 29, 2019

Den afgående britiske premierminister Theresa May svarer herefter Macron med en kort tale om, at det er lettere at få folk til at interessere sig for social retfærdighed, når man nævner de »økonomiske aspekter.«

»Og det er det samme med militæret…,« siger Ivanka Trump.

Hendes pudsige bidrag til samtalen lader til tydeligt at irritere særligt Christine Lagarde, direktøren for Den Internationale Valutafond. Lagarde kigger forvirret rundt og forsøger at få øjenkontakt med Canadas premierminister, Justin Trudeau.

»Det er meget mandsdomineret,« siger Ivanka Trump. »Sååå…«

Videoen slutter, og det er uvist, hvad den magtfulde gruppe egentlig talte om. Men på de sociale medier bliver videoen brugt af Trump-regeringens kritikere som en dokumentation af, at Ivanka Trump tydeligvis ikke har kompetencerne til at repræsentere USAs regering under et så vigtigt topmøde.

»Det er måske chokerende for nogle, men at være nogens datter er faktisk ikke en kvalifikation,« skriver det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus, Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter.

»USA har brug for at vores præsident arbejder på G20. Det vil heller ikke skade at medbringe en kvalificeret diplomat,« fortsætter hun.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019

Både Ivanka Trump og hendes mand Jared Kushner er ansat som ulønnede rådgivere i Trump-regeringen. Sikkerhedspersonalet i Det Hvide Hus mente ellers ikke, at de kunne sikkerhedsgodkendes til højeste niveau, men Donald Trump overtrumfede bureaukraterne og ansatte sin datter og svigersøn.

De har uhindret adgang til præsidenten, og i dag er det nok kun Trump-familien selv, der ved, hvor deres indflydelse på USAs regering starter og slutter.

Jared Kushner står bag en omfattende amerikansk plan, der skal sikre fred i Mellemøsten. Saudi Arabiens kronprins Muhammed bin Salman ser Kushner som sin tætteste allierede i Trumps regering og de to kommunikerer ofte sammen på Whatsapp, skriver Financial Times.

Avisen skriver også, at Trumps tidligere udenrigsminister, Rex Tillerson, på et tidspunkt hørte rygter om, at hans mexicanske kollega var i Washington. Her fandt Tillerson så den mexicanske udenrigsminister i færd med at spise middag med Jared Kushner.

Ved G20-topmødet i Hamborg for to år siden trak Ivanka Trump også overskrifter. Her deltog hun i et rundbordsmøde som afløser for sin far og endte med at sidde tilbords med Xi Jinping, Angela Merkel, Vladimir Putin og de øvrige verdensledere.