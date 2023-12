Israel nægter at tage imod tre døde gidsler ifølge Hamas

Fire af Hamas' gidsler i Gaza - Bibas-familien. De er i Israel blevet symbol på gidselkrisen. Hamas hævder, at moren og de to børn på 10 måneder og fire år er blevet dræbt under Israels flyangreb mod Gaza. Hamas hævder, at det vil udlevere tre lig torsdag, men at Israel nægter at tage imod. Det er ikke bekræftet, at det er de tre fra Bibas-familien. Her søsteren og en veninde til faren, der har ført kampagne i Israel for familiens frigivelse. Fold sammen

