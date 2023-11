Internationalt Abonnement

Israel inviterede pressen til at se videoer fra terrorangrebet: Journalister gispede og græd

Det israelske militær valgte at fremlægge de mest grusomme detaljer fra krigens første timer til den internationale presse. Indholdet er så foruroligende, at pressen kun med ord må gengive detaljer fra massakren. Mange journalister havde mest lyst at se væk, da de blev præsenteret for indholdet.