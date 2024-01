Iransk topgeneral sværger hævn over IS for bombeangreb

Den øverstkommanderende for Irans Islamiske Revolutionsgarde sagde fredag ved begravelsen af ofrene for to bombeangreb udført af Islamisk Stat, at de dræbte vil blive hævnet. "Vi vil finde jer, hvor end I er," sagde den iranske general Hossein Salami, som henviste til Islamisk Stat. Fold sammen

Læs mere