Irans præsident tager på historisk besøg i Riyadh

Iran og Saudi-Arabien blev i midten af marts enige om at genoprette deres forhold efter år med fjendtlighed mellem de to store lande. Irans præsident, Ebrahim Raisi, flyver søndag til Saudi-Arabien for at deltage i et topmøde i Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC), skriver den iranske avis Etemad. (Arkivfoto).

