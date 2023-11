Raghad Hussein ses her ved en mindehøjtidelighed for sin far, Saddam Hussein, den 7. februar 2007 i Yemen. Den blev holdt, i anledning af at det var 40 dage siden, at hendes far blev hængt i Iraks hovedstad, Bagdad. Hun er født i 1968 og er i dag 55 år. (Arkivfoto) Fold sammen

Læs mere