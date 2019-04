Indflydelsesrig egyptisk superstjerne giver opsang om kvinders rettigheder i Mellemøsten

Mohamed Salah er meget mere end en sportslig superstjerne.

Den egyptiske fodboldspiller er et ikon og et forbillede, særligt i Egypten, hvor han på relativt kort tid har opnået noget nær gudestatus.

Derfor vækker Mohamed Salahs seneste udtalelser om kvinderettigheder i Mellemøsten også genklang.

Fodboldspilleren, som til daglig spiller i Liverpool, er netop blevet udråbt som en af verdens mest 100 indflydelsesrige personer af det amerikanske magasin Time.

Og i forbindelse med kåringen går Mohamed Salah for tilsyneladende første gang ind i debatten om kvinders rettigheder i Mellemøsten.

»Jeg mener, at vi må ændre måden, som vi behandler kvinder på i vores kultur,« siger Mohamed Salah til magasinet:

Ifølge Mohamed Salah har hans opfattelse af kvinderettigheder ændret sig i takt med, at han har været vidne til, hvordan kvinder behandles i »min kultur og i Mellemøsten«.

»Jeg støtter kvinden mere, end jeg har gjort tidligere, fordi jeg føler, at hun fortjener mere, end det vi giver hende i øjeblikket,« siger Mohamed Salah.

Onsdag i denne uge var Mohamed Salah med til at sende Liverpool videre til semifinalen i Champions League.

Den 26-årige fodboldspiller blev for alvor kendt, da han i 2017 skiftede til den engelske topklub Liverpool, hvor han i sin første sæson scorede hele 32 mål i Premier League. Og hvis han ikke allerede var et ikon, så blev hans status slået helt fast, da han i efteråret 2017 sendte Egypten til landets første verdensmesterskab i fodbold siden 1990 ved at score på et straffespark i de døende minutter af en kvalifikationskamp mod Congo.

I England har en muslimsk organisation ligefrem talt om, at Mohamed Salah kan spille en væsentlig rolle i bekæmpelsen af, hvad organisationen opfatter som islamofobi i England.

»Han er vellidt og holdets helt. Ikke mindst byen Liverpool har sluttet op om ham på en meget positiv måde. Han er ikke selve løsningen på islamofobien, men han kan spille en stor rolle her,« har Miqdaad Versi, næstformand i Muslim Council of Britain, tidligere udtalt til The New York Times.

Selv lader Mohamed Salah også til at være bevidst om sin rolle.

I interviewet med Time siger han, at fodboldfans i Mellemøsten »føler, at jeg er deres søn«, og indrømmer, at der også følger et »en lille smule pres« med at være et forbillede.

I beskrivelsen af Mohamed Salah i forbindelse med kåringen skriver den kendte engelske TV-vært John Oliver om Mohamed Salah, at han er »et bedre menneske, end han er fodboldspiller. Og han er en af de bedste spillere i verden«.

»En ikonisk figur for egyptere, scousers (folk fra Liverpool, red.) og muslimer i hele verden,« skriver TV-værten om Mohammed Salah, der også går under kælenavnet Mo.

Kåringen af de 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden er en årligt tilbagevendende begivenhed i Time Magazine. Tidligere har både Margrethe Vestager og Noma-chefen Rene Redzepi været på listen.

På årets liste finder man ud over Mohamed Salah også personligheder som sangerinden og skuespilleren Lady Gaga, den amerikanske præsident Donald Trump, den 16-årige miljøaktivist Greta Thunberg og den tidligere førstekvinde Michelle Obama.