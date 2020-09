I maj havde landet færre coronasmittede pr. indbygger end Danmark: Nu har de verdens højeste tal

De fleste dage i maj registrerede Israel færre end 30 coronasmittede om dagen.

Det var et af de lande i verden, der mest effektivt fik slået coronavirussen tilbage i begyndelsen af pandemien.

Men i dag er Israel pludselig det land i verden, hvor der er flest smittede per indbyggere, skriver The Times of Israel.

Torsdag blev der således registreret 2.991 nye smittede i løbet af det seneste døgn i landet. Dagen forinden blev der registreret over 3.000 nye smittede. Og i to uger forud for 2. september var der i gennemsnit 199,3 nye smittede pr. en million indbyggere i landet – hver dag.

Det er lige nu det højeste tal pr. indbygger i hele verden. I Brasilien er der 188,8 coronasmittede pr. en million indbyggere, i Spanien 178,5 og i USA 129,2.

I alt er der 125.260 bekræftede smittede i Israel og 985 døde.

Ifølge The Times of Israel er der over 24.000 personer, som er midt i et sygdomsforløb, og 417 af dem er i kritisk tilstand. 117 af dem ligger i respirator, har sundhedsministeriet oplyst til avisen.

Resten har enten moderate, milde eller ingen symptomer. Over 98.000 personer, som i løbet af det seneste halve år er blevet testet positive for virussen, er blevet raske igen.

Ny nedlukning i 30 byer

Torsdag besluttede Israels regering igen at indføre en coronanedluking, som skal gælde i 30 byer, hvor smittetallet lige nu er for højt. Det er stadig uklart, hvilke byer nedlukningen vil ramme.

Men ifølge The Times of Israel kan der blandt andet blive tale om rejseforbud ind og ud af byerne, mens de, der bor der, vil blive pålagt at holde sig inden for 500 meter af deres hjem under nedlukningen. Den offentlige transport vil blive lukket ned, og det samme vil unødvendigt erhvervsliv og skoler.

I maj havde Israel i gennemsnit 4,2 smittede pr. en million indbyggere i landet. Til sammenligning havde Danmark dengang i gennemsnit 14 smittede pr. en million indbyggere.

Det skyldtes blandt andet, at Israel hurtigt lukkede landet ned – lidt mere håndfast end i Danmark – og fik så gode resultater, at man siden lukkede landet gradvist op igen. Men da israelerne vendte tilbage til hverdagen, begyndte virussen at sprede sig hurtigt igen.

I juni var der pludselig i gennemsnit 31,5 smittede pr. en million indbyggere, og i løbet af den seneste måned er tallet vokset til 174 smittede pr. en million indbyggere.