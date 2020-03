I Madrid kan bedemændene ikke længere følge med: På plejehjemmene bliver de ældre fundet »forladte og døde«

Mens spanske soldater er sendt ud for at desinficere landets plejehjem, er flere ældre mennesker blevet fundet efterladt i deres senge uden hjælp. Og i nogle tilfælde er de endda døde.

Sådan lød det fra det spanske forsvarsministerium mandag aften, efter den dødeligste dag i landet hidtil under coronakrisen, skriver BBC. 462 personer døde således mandag i Spanien.

»Hæren har på nogle besøg fundet ældre mennesker totalt forladte, og nogle gange endda døde i deres senge,« fortalte forsvarsministeren Margarita Robles på et pressemøde ifølge BBC.

Der er nu iværksat en efterforskning på de plejehjem, hvor det var tilfældet, skriver BBC.

Mens den spanske regering har lovet, at landets plejehjem bliver nøje overvåget under krisen, har flere plejehjemsansatte angiveligt helt forladt deres arbejdspladser, efter coronavirussen har ramt.

Samtidig har bedemænd i Madrid meldt ud, at de ikke længere kan afhente de døde, der har mistet livet med covid-19 fra tirsdag. De har ikke det nødvendige beskyttelsesudstyr, som de skal bruge for at sikre, at de ikke selv bliver smittet, lyder forklaringen.

I Madrid kan bedemænd og begravelsesfirmaer ikke længere følge med. Mens antallet af døde vokser dag for dag, bliver skøjtehallen Palacio de Hielo nu taget i brug. Den skal være midlertidigt lighus.

Når nogen dør på et plejehjem, bliver de normalt rykket ind i et køligt opbevaringsrum, indtil deres lig kan afhentes af en begravelsesservice. Men hvis dødsfaldet mistænkes at være knyttet til den særligt smitsomme coronavirus, må liget ikke rykkes, før det kan blive afhentet af bedemænd med det rette beskyttelsesudstyr.

I Madrid, som er den hårdest ramte by i Spanien, har det indtil nu kunnet taget bedemændene op til 24 timer at nå frem. Og fra tirsdag er det altså slet ikke muligt længere, skriver BBC.

Derfor gør man nu en skøjtehal i Madrid klar. Palacio de Hielo, som normalt huser en skøjtehal, en biograf, butikker og en bowlingbane, bliver nu gjort til midlertidigt lighus i stedet. Her skal de døde opbevares i skøjtehallen, indtil de kan afhentes af bedemænd og begravelsesfirmaer, skriver BBC.

Spanien er Europas værst ramte land efter Italien, der nu er det land i verden, hvor aller-flest mennesker er døde med covid-19.

35.000 personer er smittet med covid-19 i Spanien, og 2.311 personer er døde, ifølge John Hopkins University.