I forvejen er her mangel på ilt. Nu eksploderer smitten på verdens måske værste sted at få corona

Officielt er her ikke én eneste smittet.

I virkeligheden ligger folk og hoster i deres telte, og antallet af coronatilfælde kan være ude af kontrol.

Mindst 100 bjergbestigere og hjælpere er lige nu syge, måske endnu flere.

Sådan lyder vurderingen fra Lukas Furtenbach, en østrigsk turoperatør, der i sidste uge måtte aflyse sin tur op ad Mount Everest, fordi syv af hans guider var blevet testet positiv, skriver The Guardian.

Det er situationen i på bjergets Base Camp, hvor bjergbestigere holder pause, indtil vejrforholdene tillader, at de kan bestige toppen, der har udviklet sig kritisk.

I alt 408 udenlandske bjergbestigere har fået tilladelser til at bestige Mount Everest i denne sæson. Med til at hjælpe sig har de hundredvis af lokale guider og bærere, som har boet i basen siden april.

Toppen af et bjerg er muligvis et af de værste steder i verden at få coronavirus. Hjerte og lunger er allerede under hårdt pres fra det lave iltindhold i luften, og den hosten og hiven efter vejret, mdet medfører, gør det sværere at opdage covid-19.

De nepalesiske myndigheder har benægtet, at der skulle være nogen aktive tilfælde overhovedet, og tilskriver symptomerne højdesyge. Det økonomisk pressede land har i den grad brug for turismen fra Mount Everest, der sidste år var komplet lukket på grund af pandemien.

Alene i gebyrer lægger de udenlandske bjergbestigere millioner af dollar årligt. Oveni kommer beskæftigelsen af lokale, transport, overnatning osv.

Bjergbestigersæsonen ender i slutningen af denne måned.

»Alt er fint,« siger generaldirektøren for Turisme i Nepal til Time Magazine. Han har pure afvist, at der er smitte på bjerget og har anmodet medierne om kun at citere officielle kilder.

En række bjergbestigere, der har udtalt sig til medierne og uploadet billeder på de sociale medier, er helt uenige.

I slutningen af april blev en norsk bjergbestiger den første, som blev testet positiv for coronavirus i Base Camp. Han blev fløjet med helikopter til Kathmandu, hvor han blev behandlet, og rejste derefter hjem.

Nepal oplever lige nu en massiv bølge af infektioner, der i sidste uge fik Kina til at aflyse alle bestigninger fra sin side af Mount Everest, af frygt for at virus kunne blive importeret fra den nepalesiske side.