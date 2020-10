I 208 år har medicinsk tidsskrift aldrig valgt side – indtil nu: »Trump har gjort en krise til en tragedie«

I de 208 år, det respekterede medicinske tidsskrift har eksisteret, har det ikke én eneste gang valgt side i en amerikansk valgkamp, men i år gør New England Journal of Medicine en undtagelse.

Donald Trump fortjener at miste jobbet som amerikanernes præsident ved det kommende valg, skriver tidsskriftet i en ny leder underskrevet af 34 redaktører, som alle på nær én er amerikanske statsborgere.

Trump og hans regering har nemlig ikke håndteret coronapandemien godt nok. Tværtimod har de »taget en krise og gjort den til en tragedie«, skriver redaktørerne.

Dermed har tidsskriftet altså indirekte meldt sin opbakning til Demokraternes Joe Biden.

Tidsskriftet klandrer blandt andet Trump-regeringen for i begyndelsen af pandemien at have testet for lidt og ikke sikret værnemidler nok til at bekæmpe virussen.

Sidenhen har regeringen ikke vist tilstrækkeligt lederskab, når det gælder sundhedsanbefalinger om mundbind, social afstand, karantæne og isolation, lyder det i lederen.

I stedet har regeringen forsøgt at politisere og underminere sundhedsmyndighederne – med angreb på både den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA), det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) og den nationale sundhedsstyrelse, skriver New England Journal of Medicine.

»I stedet for at lytte til eksperter har regeringen vendt sig mod uinformerede »holdningsdebattører« og charlataner, som forvrænger sandheden og faciliterer udbredelsen af regulære løgne,« skriver tidsskriftet.

»Farligt inkompetente«

Det har ført til en overdødelighed med titusindvis af ofre, skriver tidsskriftet, og en enorm økonomisk krise, som har forværret uligheden i landet og ramt de mest udsatte amerikanere hårdest.

»Når det gælder håndteringen af den største sundhedskrise i vores tid, har vores nuværende politiske ledere demonstreret, at de er farligt inkompetente. Vi bør ikke hjælpe dem og gøre dem i stand til forårsage tusindvis af flere amerikanske dødsfald ved at lade dem beholde deres job.«

En lignende klar leder blev i sidste måned trykt i det medicinske tidsskrift Scientific American, som på lederplads også for første gang gav sin støtte til en præsidentkandidat, nemlig Joe Biden.

»Pandemien ville lægge pres på enhver nation og ethvert system, men Trumps affærdigelse af beviser og sundhedsrestriktioner har været katastrofale,« skrev Scientific American.