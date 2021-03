Hvordan lyder en Billy-reol? Eller et køkken? IKEA erstatter populært katalog med podcast

Snart kan du ordne vasketøj, lægge syvkabale eller løbe en tur, mens du lytter til IKEAs nye podcast, der skal erstatte boliggigantens populære katalog.

I den nye podcast er kataloget indlæst som en fire timer lang podcast inddelt i 13 kapitler, hvor en fortæller bladrer gennem hver side og beskriver, hvad der er i kataloget.

Det blev allerede i efteråret annonceret, at IKEAs 70. udgave af kataloget ville blive det sidste fra IKEA, der de seneste par år har øget fokus på digitalisering.

IKEA forklarer, at podcasten er tiltænkt de »hjemmeglade typer«, der mangler noget nyt at lytte til.

»Vi ved, at du nu sandsynligvis har binget igennem enhver mulig podcast, lydbog og Best of 2020-playliste der er, så måske kan du bruge nogle nye beroligende lyde at sætte på, mens vi alle fortsætter det normale liv for at komme tilbage til … normalen,« lyder det i prologen i podcasten.

Podcasten er inddelt i 13 lydkapitler, der har fokus på hvert sit tema og forskellige møblerede hjem, helt som man kender det fra det traditionelle katalog.

Derudover indeholder podcasten vejledningstips om møbler, indretning og dekoration.

Podcasten »The IKEA Audio Catalog« er gratis og kan allerede findes, hvor du plejer at finde din podcast.

Da det fysiske katalog var på sit højeste, blev det distribueret i mere end 200 millioner eksemplarer, lavet i 69 forskellige versioner og på 32 forskellige sprog. I 2018 var oplaget af danske kataloger på 2,1 millioner eksemplarer.