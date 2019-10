Hvem vinder Nobels Fredspris? Her er bookmakernes favoritter

Lad os bare være ærlige: Vi aner ikke, hvem der vinder Nobels Fredspris senere i dag.

Den norske nobelkomité er ikke bleg for at trække kaniner op ad hatten. Sidste år vandt congolesiske Denis Mukwege og den irakiske yazidi Nadia Murad for deres »bekæmpelse af seksuel vold og voldtægt brugt som våben i krig og væbnede konflikter.«

I år 304 kandidater - personer såvel som organisationer - blevet indstillet. Donald Trump er blandt de indstillede, men bestemt ikke blandt favoritterne.

Her er fire af de største favoritter hos de internationale bookmakere.

Greta Thunberg

Bookmakernes klare favorit er den 16-årige svenske klimaaktivist. For lidt mere end ét år siden sad Thunberg alene foran den svenske Rigsdag med plakaten »Skolstrejk för Klimaet.« I dag er hun frontfigur for en global klimabevægelse, som formår at få millioner af mennesker verden over i gaden for at protestere mod politikernes klimaindsats.

Thunbergs Fridays For Future-demonstrationer har spredt til alle verdens kontinenter, og Greta Thunberg er i dag nok verdens mest kendte klimaaktivist.

Svenske eksperter tvivler dog på, at hun kan vinde, skriver Svenska Dagbladet. Hun er for ung, og har ikke mange klimaresultater at vise frem, lyder argumentet. De spekulerer dog i, at hun muligvis kan vinde sammen med andre klimaaktivister fra andre dele af verden.

Abiy Ahmed

Etiopiens 43-årige premierminister, Abiy Ahmed, har skabt håb i Østafrika. Sidste år underskrev Ahmed en fredsaftale med nabolandet Eritrea, som afsluttede ti års krig og fjendskab. Familier er blevet genforenet, og der går nu direkte rutefly mellem de to lande.

Han har desuden løsladt tusindvis af politiske fanger i Etiopien og lovet, at han vil holde afholde demokratiske valg i det autoritære styre - det er dog ikke sket endnu.

Det taler også imod Ahmeds chancer, at der stadig er store interne konflikter i Etiopien. Ahmed har ikke gjort meget for at stoppe dem og millioner af menensker er stadigt internt fordrevne.

Det bliver nævnt som en mulighed, at han kan dele prisen med Eritreas præsident Afwerki - han er dog leder for et af verdens værste diktaturer.

Hos mange bookmakere giver Ahmed pengene omtrent 5-6 gange tilbage.

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed. Fold sammen Læs mere Læs mere

Raoni Metuktire

Stammelederen Raoni Metuktire er én af de mest fremtrædende klimaaktivister i Amazonas. Den brasilianske kvinde er ofte i offentlig fejde med Brasiliens højrenationaliske præsident Bolsonaro, som har opfordret til afbrænding af skov til fordel for landbrugsjord.

Raoni Metuktire er 89 år gammel.

Raoni Metuktire. Fold sammen Læs mere Læs mere

Jacinda Ardern

Den New Zealandske premierminister, Jacinda Ardern, blev internationalt kendt, efter terrorangrebet i Christchurch i marts, hvor 51 mennesker blev dræbt i to moskeer.

Ardern stillede sig straks forrest i forsøget på at stramme New Zealands våbenlov. Blot få uger efter angrebet, blev størstedelen af alle automatiske og semi-automatiske våben forbudt i landet.

Hun har nægtet at sige navnet på den højreekstreme gerningsmand bag moskéangrebene, Brenton Tarrant, da hun ikke ønsker at give ekstremismen en platform.

»I vil aldrig høre mig sige hans navn,« har hun udtalt.

Prisvinderen vil blive uddelt offentligt omtrent klokken 11.

Jacinda Ardern. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kilder: Oddschecker, NRK, CNN.