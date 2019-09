Hundeavleren bag »labradoodle« fortryder at have skabt »Frankensteins monster«

Hunderacen »labradoodle,« som er en krydsning mellem en labrador retriever og en puddel, er på få år gået hen og blevet en afsindigt populær blandingshund.

Hvilket den oprindelige skaber begræder.

Den 90-årige australier Wally Conron arbejdede for den australske organisation for førerhundeavl Guide Dogs Australia, der har afdelinger i seks stater down under.

Blandingsracen blev oprindeligt avlet af australieren i 1989. Han forsøgte at fremavle hunderace, der kunne agere førerhund for en blind kvinde bosiddende på Hawaii, hvis ægtefælle var svært allergisk overfor hunde. Derfor kombinerede han puddelhunden, der har en meget allergivenlig pels, med en labrador retriever, som traditionelt bruges som førerhund.

Det oprindelige avlsprojekt var en stor succes, der blev født tre hvalpe, hvor af den ene slet ikke udløste den allergi hos ægtemanden til den blinde kvinde på Hawaii. Men herefter stod Guide Dogs Ausralia med de to resterende hvalpe i overskud.

Labradoodle er en krydsning mellem puddelhunden, der har en meget allergivenlig pels, og en labrador retriever. (AFP PHOTO/YOAV LEMMER YOAV LEMMER / AFP) Fold sammen Læs mere Læs mere

De bad PR-afdelingen om hjælp til at finde et hjem til de to krydsninger, hvorefter blandingsracen hurtigt blev ekstremt populær i Australien og siden hen er blevet en populær blandingshund i meste af verden.

Mange er sidenhen faldet pladask for den krydsede race, der er udstyret med en robust krop, en høj begavelse og et mildt sindelag fra labradorgentikken, mens den har puddlens karakteristiske krusede og samtidig allergivenlige pels.

Trods succesen som allergivenlig førerhund betragter skaberen det selv som et af »sit livs fejltagelser,« i podcasten »The labradoodle of regret« fra ABC, hvor han betegner racen »Frankensteins monster.«

Med kreationen af labradoodle mener Wally Conron nemlig at have brolagt vejen for alle øvrige såkaldte designer racer, som i dag ganske almindelige.

Et godt gammeldags gadekryds med genetik fra en lang stribe af forskellige hunderacer lider i mange tilfælde af langt færre arvelige sygdomme og skavanker sammenlignet med avlede racehunde.

Det er imidlertid ikke altid tilfældet. Labradoodle har eksempelvis tendens til hoftedysplasi – fra labradorgenerne. Samtidig er den disponeret for sygdomme i øjnene – fra puddelgenerne. skriver CNN.