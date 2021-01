Hun har været en gåde i fire år. Nu forlader Melania Trump Det Hvide Hus med en særlig rekord

Melania Trump har i sin tid som USAs førstedame været notorisk privat, nogle ville endda kalde hende »anonym« i sin fremtræden som USAs førstedame.

Nu forlader hun sin tid i Det Hvide Hus med den laveste opbakning blandt befolkningen, siden hun trådte ind i rollen som USAs førstedame.

Meningsmålingerne fra CNN viser, at 47 procent af amerikanerne ikke bryder sig om hende, mens 43 procent stadig synes godt om hende.

FAKTA Om Melania Trump Melania Trump blev født i 1970 som Melania Knauss. Hun er opvokset i den slovenske by Sevnica og studerede som ung design i Ljubljana i cirka et år. Hun boede i Milano og Paris, hvor hun arbejdede som model, før hun flyttede til New York i 1996. Her mødte hun Donald Trump i 1998. Hun er blot den anden førstedame i historien, der ikke er født i USA. Den første var Louisa Adams (førstedame fra 1825-29, gift med John Quincy Adams). Melania og Donald Trump blev gift i 2005. Hun blev amerikansk statsborger i 2006, hvor hun også blev mor til parrets fælles søn, Barron.

Siden CNN for første gang undersøgte amerikanernes holdning og syn på blandt andet landets førstedame i februar 2016, har mængden af folk, der anser hende for »vellidt«, aldrig været mindre.

Og der er stor forskel på opbakningen til Donald Trumps 50-årige hustru og den tidligere førstedame, Michelle Obama.

Da Michelle Obama forlod Det Hvide Hus, var det med 69 procent af befolkningen, der så hende som »vellidt«. Hun havde samme opbakning hos befolkningen, da hun 8 år forinden trådte ind i rollen som USAs førstedame.

Donald Trump mødte sin nuværende hustru, Melania Trump, i 1998. Parret blev gift i 2005.

Den mest populære hos republikanske vælgere

Melania Trump er dog ifølge CNNs målinger mere vellidt end hendes mand, Donald Trump, som kun anses som vellidt blandt 33 procent af den amerikanske befolkning.

Opbakningen til den afgående førstedame ser langt bedre ud, når det kun er de republikanske vælgere, der bliver spurgt.

Her mener hele 84 procent, at hun er »vellidt«, hvilket både er højere end præsident Donald Trumps opbakning på 79 procent og vicepræsident Mike Pences opbakning på 72 procent.

Melania Trump afgiver sin titel som USAs førstedame, når Joe Biden indsættes som USAs præsident 20. januar. Her vil Jill biden indtræde som USAs nye førstedame.