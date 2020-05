Hun blev testet positiv for coronavirus – og tog på arbejde på plejehjemmet

En svensk kvinde er blevet politianmeldt, efter at hun mødte coronasmittet op på arbejde.

Hun mistænkes nemlig for at være klar over, at hun var smittet med virussen – og alligevel tog hun på arbejde uden at fortælle det til nogen, skriver SVT. Endnu værre er det, at hun arbejdede på et plejehjem, hvor beboerne er særligt sårbare over for virussen.

Nu undersøger politiet sagen, skriver SVT.

»Det er helt frygteligt. Jeg forstår ikke, hvordan man kan tænke sådan,« siger en anden ansat på plejehjemmet om sagen til SVT:

»Det er godt, at man har politianmeldt hende.«

Kvinden tog på arbejde, efter at hun var blevet testet positiv for coronavirus, og hun er derfor mistænkt af politiet for bevidst at have udsat andre personer for at blive smittet, forklarer Karl Näsman, efterforskningsleder ved politiet, til SVT.

Det er uklart, om hun rent faktisk har smittet nogen på plejehjemmet, men alligevel er hun omgående blevet fyret og nu altså meldt til politiet. Der er syv bekræftede smittetilfælde på det plejehjem, hvor kvinden arbejdede, men det er uklart, om kvinden er blevet smittet af beboerne eller omvendt.

De svenske plejehjem er hårdt ramt af coronavirus. Ifølge Dagens Nyheter er mindst 541 svenske plejehjem ramt. Tidligere i april annoncerede myndighederne, at en tredjedel af landets coronarelaterede dødsfald var registreret på de svenske plejehjem.

»Vi ved allerede, at der er smittespredning på plejehjemmene i kommunen. Om det har noget at gøre med den her person, kommer vi aldrig til at finde ud af,« siger Karl Näsman til SVT.

Dømmes kvinden skyldig i at have sat andre mennesker i fare for at få coronavirus, kan det føre til, at hun får en bøde, eller – i yderste konsekvens – at hun idømmes fængsel i op til to år, skriver SVT.