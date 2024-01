Internationalt Abonnement

Hun blev holdt fanget af Hamas i 51 dage: »Det, der sker der, er simpelthen en katastrofe«

Mens israelsk-amerikanske Avivia Siegel slap ud af Gaza efter 51 dages fangenskab, holdes hende mand stadig fanget. Under et vidnesbyrd i det israelske parlament fortæller hun, hvad mænd og kvinder i klørene på Hamas udsættes for.