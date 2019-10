Holland vil ændre image – og skifter navn

Ved det kommende Eurovision i Rotterdam til maj næste år og ved OL i Tokyo i 2020 vil Holland ikke længere hedde Holland.

I stedet vil landet gå under dets officielle navn, Nederlandene, for at ændre landets image i resten af verden. Det skriver TV 2 på baggrund af en artikel fra avisen De Volkskrant.

Årsagen er, at navnet Holland kun refererer til to ud af Nederlandenes i alt 12 provinser, og man ønsker at forsøge at opdatere landets image til mere end coffee shops og træsko.

Beslutningen er truffet i et samarbejde mellem landets regering, turismeorganisationer og private aktører.

Fodbold og Eurovision

Det kommende Eurovision skal på grund af dets størrelse sætte fokus på den nye branding.

»Tre aftener med 180 millioner seere er en fantastisk kommunikations- og marketingsmulighed,« siger Carolien Gehrels, der arbejder med branding af Nederlandene for kommunikationsbureauet Arcadis, til De Volkskrant.

Hollænderne er kendt for den orange farve, når de deltager ved diverse sports- og kulturkonkurrencer. Men i fremtiden skal landet gå under navnet Nederlandene.

Også Nederlandenes fodboldlandshold, der ofte omtales som Holland i udlandet, skal hedde Nederlandene i fremtiden.

Mere end Amsterdam

Holland bliver årligt besøgt af flere millioner turister, og den nye kampagne skal ifølge De Volkskrant også være med til at få turisterne til at besøge andre dele af landet end Amsterdam.

»Hollands image er typisk vindmøller, træsko og tulipaner. Jeg forstår godt, at de vil have nogle nye ikoner. »Nederlandene« omfavner det hele,« siger Jos van der Sterren, som er direktør for turismeakademiet ved Breda Universitet, til De Volkskrant.