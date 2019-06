Højesteret anerkendte sæd-donor som far: Nu kan det lesbiske par, han har et barn med, ikke flytte

Er en sæd-donor egentlig det samme som en far?

I visse tilfælde: Ja. I Australiens højesteret har en 49-årig mand, som donerede sæd til en lesbisk kvinde for mere end 11 år siden, i hvert fald juridisk netop vundet titlen som far.

Selvom kvinden ikke anerkender ham som forælder for deres 11-årige datter, har han nu fået juridisk medhold i, at det er han altså. Og det betyder, at kvinden ikke kan flytte til New Zealand med sin kæreste og deres - altså, kvindens og mandens - barn, skriver BBC.

Ifølge højesteret kan manden ikke blot henvises til som en »sæd-donor,« sådan som den biologiske mor ønsker, fordi dén titel »antyder, at den pågældende mand ikke har gjort andet end at donere sin sæd til at facilitere en kunstig befrugtningsproces« ud fra en forståelse om »han derefter intet skulle have at gøre« med barnet.

»Men det er ikke sådan, denne sag forholder sig,« konkluderede retten.

Både manden og den 11-åriges piges biologiske mor var single, da han i 2006 gik med til donere sæd til kvinden. Han gjorde det i den tro, at han i fremtiden også skulle spille en rolle i barnets liv. Manden og den biologiske mor var venner og aftalte dengang, at de ville opfostre barnet sammen.

Men ifølge The Telegraph blev de to senere uvenner, og den biologiske mor har i retten de sidste fem år derfor argumenteret for, at manden ikke er hendes datters far. Også selvom han står på pigens fødselsattest, yder økonomisk støtte til familien, og i øvrigt er aktivt involveret i pigens liv. Både hun og hendes lillesøster kalder ham for »far« ifølge The Guardian.

Manden har kæmpet for at blive anerkendt som far til den nu 11-årige pige, så han kunne hindre den biologiske mor og hendes kæreste i at flytte til New Zealand med barnet.

Nu kan retsafgørelsen potentielt få kæmpe konsekvenser for kvinder og par, som har fået doneret sæd fra mænd, de i forvejen kendte, skriver BBC. Det kan også få uforudsete konsekvenser for sæd-donorerne.

For afgørelsen gør det klart, at en mand, som har doneret sæd til en single kvinde og efterfølgende spillet en rolle i barnets liv, faktisk har ret til at blive anerkendt som far til barnet. Og det kan bane vej for flere lignende sager, siger professor i familieret Fiona Kelly fra La Trobe University til BBC.

»En masse kendte sæd-donorer er involveret i børns liv i varierende grader, men ville måske ikke sige, at de juridisk var forældre til barnet - så det her kan få nogle alarmklokker til at ringe for donorerne,« siger hun til BBC.

Familie- og fertilitetsadvokaten Stephen Page siger det samme til The Telegraph.

»Det her vil få indflydelse. Jeg kan garantere dig for, at der er mænd, som troede, de var sæd-donorer og ingen forpligtelser havde i forhold til et barn, og nu har de opdaget, at de potentielt kan gøres fuldt ansvarlige for barnet, inklusiv børnepenge og arv,« siger han til The Telegraph.

»Hvis du overvejer at blive kendt sæd-donor for en single-kvinde, tror jeg, det her virkelig viser, at det er en god idé af at lave en sæd-donor-kontrakt i forvejen,« tilføjer han.