Internationalt Abonnement

Hjernelæge frygtede svaret. Sådan fandt han sin egen risiko for demens

Den berømte neurokirurg og journalist Sanjay Guptas familie har i flere generationer været plaget af demens. Nu har han lavet en dokumentar, hvor han forsøger at opklare sin egen risiko for at få sygdommen – og ikke mindst, hvad han kan gøre for at undgå den.