Her holder de »coronafester« for at blive smittet: »Det er uansvarligt«

Til nogle fester skal man tage sin egen alkohol med, og til andre er det kutyme at dukke op med en ret, som kan stilles på tag-selv-bordet.

Men i staten Washington er sundhedspersonalet nu blevet advaret om fester, hvor gæsterne bevidst tager coronavirus med sig. De bliver kaldt for »coronafester,« og har det ene formål, at ikke-smittede personer dukker op for at mænge sig med smittede personer, skriver The Guardian.

På den måde håber de raske at kunne få virussen og hurtigere blive immune over for den.

Festerne er især blevet holdt i byen og distriktet Walla Walla i Washington State. Nu skal politiet sætte ind for at bremse festerne.

I alt 94 personer var tirsdag blevet testet positiv for covid-19 i distriktet. Nogle af dem har angiveligt virussen fra en nærtliggende kødfabrik, men flere af dem kan altså også føres tilbage til de såkaldte coronafester, oplyser distriktets sundhedschef Meghan DeBolt til den lokale avis, The Walla Walla Bulletin:

Det er svært for sundhedspersonalet at afgøre, hvornår og hvor festerne har fundet sted. Men når personalet spørger ind til, hvem deres patienter har været i kontakt med, fortæller de flere, at de har set mere end 25 mennesker, fordi de har været til »covid-fest«.

»Det er uacceptabelt. Det er uansvarligt,« siger Meghan Debolt til The Walla Walla Bulletin.

For det første giver det ikke mening at forsøge at få virussen, selv hvis man ikke er i risikogruppen for at udvikle alvorlige symptomer, for det er endnu uklart, hvor immune vi bliver, når vi har haft den, eller om egentlig kan få virussen to gange.

For det andet kan det forsinke en genåbning af delstaten, fortæller Meghan Debolt til The Guardian:

»Det er ikke en uskyldig adfærd overhovedet. Det sætter os virkelig tilbage. Når vi skal genåbne landet, kigger vi ikke bare på det samlede smittetal, men også på, om vores borgere er forsigtige,« siger hun til The Walla Walla Bulletin.