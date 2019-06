Her er det ved at gå helt galt: Krigsskibe fra USA og Rusland tæt på kollision

Voksende spændinger mellem Rusland og USA er ikke blevet mindre af, at krigsskibe fra de to lande fredag var meget tæt på at støde sammen i Stillehavet.

Begge lande bebrejder hinanden.

Skibene var bare mellem 15 og 30 meter fra at tørne sammen, og ifølge CNN hævder begge stormagter, at deres krigsskib måtte foretage en nødmanøvre for at undgå kollision.

Hændelsen fremgår af fotos og en video, som CNN har fået fat i.

I videoen, der er taget fra det amerikanske skib, kommer de to skibe så tæt, at russiske sømænd kan ses solbade på skibets dæk.

»En russisk destroyer (…) lavede en usikker manøvre mod USS Chancellorsville, så tæt på 50-100 fod, og satte sikkerheden for sit mandskab og skibet i fare,« hedder det i en erklæring fra Clayton Doss, talsmand for US Navy, til CNN.

Ifølge talsmanden sejlede det amerikanske krigsskib i en lige linje og forsøgte at redde sin helikopter på dækket, da hændelsen opstod.

»Denne usikre handling tvang Chancellorsville til at slå alle motorer i fuldt bak og at manøvrere for at undgå kollision,« fortsatte Clayton Doss.

»Vi betragter Ruslands handlinger under denne interaktion som usikre og uprofessionelle.«

Men udlægningen fra russisk side er en ganske anden.

Ifølge Ruslands Stillehavsflåde var det det amerikanske skib, der var skyld i hændelsen.

I kommentarer til Ruslands statslige nyhedsbureau RIA-Novosti hed det, at de to skibe sejlede parallelt med hinanden, men at det amerikanske krigsskib »pludselig ændrede retning og krydsede inden for 50 meter fra admiral Vinogradov«, hvormed den russiske destroyer måtte foretage en nødmanøvre.

De to lande er heller ikke enige om, hvor hændelsen udfoldede sig.

US Navy siger Det Filippinske Hav, mens russerne siger, at det skete i Det Østkinesiske Hav.

Uanset hvad taler vi om internationalt farvande og langt væk fra både USA og Rusland.

Som CNN påpeger, så kommer hændelsen få dage efter, at US Navy anklagede Rusland for at have aflyttet et russisk fly og midt under tiltagende spændingerne mellem Moskva og Washington på en række områder.

I sidste måned mødtes den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, med den russiske præsident, Vladimir Putin, i Sochi, hvor Pompeo advarede Rusland imod igen at blande sig i det amerikanske valg som under præsidentvalget i 2016.

Samtidig sker hændelsen på et tidspunkt, hvor der fra amerikansk side er bekymring over et voksende militært og politisk samarbejde mellem Rusland og Kina.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.