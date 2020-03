Her er de fem lande, som har flest coronasmittede: En overraskelse har nu overtaget førstepladsen 

Kurven for bekræftede smittetilfælde i verden går i øjeblikket kun én vej, og det er op.

Det kan man se i tallene fra Johns Hopkins University, der fører statistik over coronavirussens fodfæste på kloden.

I lang tid sad Kina tungt på den kedelige førsteplads som det land i verden, der havde flest smittede. Ligesom coronavirussen også udspringer fra Wuhan i Kina.

Men nu har et land overgået Kina.

USA

Det er hele den vestlige verdens stormagt, USA, der nu er det allerhårdest ramte land i verden.

22. januar havde USA sit første tilfælde af coronavirus, da det kom frem, at en person var smittet i delstaten Washington.

Nu har USA 85.991 registrerede smittetilfælde fordelt over alle landets 50 delstater. 1.296 er døde som enten direkte eller indirekte følge af coronavirussen og 753 er erklæret raske.

Kina

Det står stadig slemt til i Kina, som er det næstværst ramte land. Men kurven er knækket, og myndighedernes drastiske tiltag viser tegn på virkning. I Kina er antallet af registrerede smittede nu 81.782 smittede.

13. januar døde den første person i verden af coronavirus. 3.291 er nu døde i Kina og 74.181 personer er meldt raske.

Italien

Italien markerer sig som værende det hårdest ramte land i Europa. Det stod allerede klart 23. februar, og godt en måned senere er antallet af smittede og døde kun steget.

80.589 er i Italien registreret som smittede, 8.215 døde, og 10.361 er erklæret raske.

4. marts lukkede Italien alle skoler, og tre dage senere gik Milano, Venedig og næsten hele Norditalien i karantæne. 9. marts lukkede hele landet ned, og alle landets 60 millioner indbyggere blev bedt om at blive hjemme.

Spanien

I Spanien er 57.786 registreret smittede 4.365 døde og 7.015 raskmeldte.

Spanien var et af de første lande, der aflyste sportsbegivenheder, og det var et hårdt slag for både turistindustrien og særligt landets fodboldindustri. Senere har stort set alle lande i verden fulgt trop – heriblandt Danmark, der 6. marts aflyste alle større forsamlinger.

Tyskland

15. februar havde smitten spredt sig til Tyskland, og præcis en måned efter lukkede landet grænsen til Danmark, så det kun var personer, der arbejde nabolandet, der kunne rejse ind.

Tyskland har nu 43.938 registrerede smittede, 267 døde og 5673 raskmeldte.

Kilde: Johns Hopkins University og Ritzau (tallene er fra fredag morgen).