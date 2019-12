Her er billedet, som Boris Johnson ikke ville se: Kan det ændre valgkampens gang?

Boris Johnson havde en dårlig dag. Et billede af en syg fireårig var gået viralt, fordi barnet måtte sove på gulvet i en skadestue i Leeds, da der ikke var flere ledige senge. Og Boris Johnson kunne ikke undgå at blive spurgt til billedet.

»Hvordan har De det, når De ser det her billede?« spurgte en journalist fra det britiske ITV ham foran et rullende kamera.

»Jeg har ikke haft tid til at se på billedet,« forsøgte Boris Johnson.

»Hvorfor kigger De så ikke på det nu, hr. premierminister?« spurgte journalisten og holdt sin telefon frem foran Boris Johnson.

Her er billedet:

The Prime Minister originally refused to look at a picture of Jack Williment-Barr sleeping on the floor of a Leeds hospitalhttps://t.co/SeF8W4mJSG — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) December 9, 2019

Og sådan blev Boris Johnsons dag værre: Han puttede journalistens telefon i sin lomme, mens han forsøgte at styre samtalen uden om billedet af den fireårige og ind på sine løfter om at styrke sundhedsvæsnet, hvis han vinder valget på torsdag.

»De nægter at kigge på billedet, De har taget min telefon og lagt den i Deres lomme, hr. premierminister. Drengens mor siger, at sundhedsvæsnet er i krise. Hvad er Deres svar?«

Journalisten har selv delt interviewet herunder:

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ — Joe Pike (@joepike) December 9, 2019

Boris Johnsons politiske modstandere kastede sig straks over det akavede interview. Ikke mindst Labour, som under valgkampen flere gange har angrebet Det Konservative Parti for dets håndtering af det offentlige sundhedsvæsen.

På Twitter delte Labours leder, Jeremy Corbyn, hele udvekslingen mellem Boris Johnson og ITV og skrev:

»Han er bare ligeglad.«

Da Boris Johnson senere mandag deltog i et interview, spurgte publikum to gange ind til hans reaktion i det nu virale interview med ITV, men han svarede, at han hellere ville tale om sine investeringer i det offentlige sundhedsvæsen. Han har under valgkampen blandt andet lovet 300 milliarder kroner til sundhedsvæsnet, 50.000 flere sygeplejersker og 6.000 flere praktiserende læger.

Hans dag blev ikke bedre, da den konservative sundhedsminister, Matt Hancock, blev sendt af sted til hospitalet i Leeds, hvor den fireårige dreng altså havde måttet sove på skadestuens gulv. Hancock skulle vise, at Det Konservative Parti bekymrede sig om sundhedsvæsnet og tog sagen om den fireårige seriøst.

Men inden dagen var omme, blev hans parti beskyldt for at lyve for at aflede vælgernes opmærksomhed fra både billedet og Boris Johnsons håndtering af det. Da en af Matt Hancocks rådgivere fortalte, hvordan han var blevet voldeligt angrebet af »venstrefløjsaktivister« uden for hospitalet, viste videooptagelser imidlertid, at han i bedste fald overdrev og i værste fald løj.

»Det ser ikke ud til, at nogen bliver slået, men nærmere, at en fra De Konservative Partis hold går ind i en demonstrants arm,« skriver politisk reporter for BBC Laura Kuenssberg på Twitter.

Have video from Hancock leaving Leeds General just come through so you can see for yourself - doesn’t look like punch thrown, rather, one of Tory team walks into protestor’s arm, pretty grim encounter pic.twitter.com/hD1KwA72gG — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 9, 2019

Dagen blev således den værste dag i valgkampen for Boris Johnson og hans parti, skriver The Guardian – kun tre dage inden valget skal stå. Og sagen illustrerer, at valget stadig ikke er afgjort, lyder det i en analyse fra BBC.

Og The Telegraph har tirsdag historien om, hvordan Boris Johnsons dag udviklede sig til en katastrofe.

Mandag aften begyndte der at komme flere historier frem om børn, der må vente længe på at få behandling på nogle af landets hospitaler. På forsiden af Daily Mirror – der også mandag havde bragt billedet af den fireårige i Leeds – er der i tirsdagsudgaven endnu et billede af et barn, som havde måttet vente i timevis på behandling.

Over billedet lyder overskriften:

»Her er endnu et billede, De ikke vil se på, hr. Johnson.«