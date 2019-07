Hemmeligt nynazistisk netværk chokerer Tyskland: Brugte politiets databaser til at udforme enorm dødsliste

Siden sommeren 2017 har den tyske efterretningstjeneste holdt øje med et netværk på en ekstreme højrefløj, der kalder sig selv Nordkreuz - Nordkorset.

Nu kan flere tyske medier afsløre, at gruppen har forbindelser langt ind i landets politi og militær.

Gruppen, som bestod af omtrent 30 personer, havde samlet en »dødsliste« bestående af omtrent 25.000 personer – mange af personerne på listen er politikere, som har været positive over for det store antal flygtninge, som er kommet til Tyskland siden flygtningekrisen i 2015.

Ved hjælp af politiets databaser har netværket indsamlet adresser og personlige oplysninger på de 25.000 personer.

Ammunition og ligposer

Gruppen havde skaffet sig våben og ammunition. Desuden havde netværket bestilt 200 ligposer og anskaffet sig kalciumoxid - et stof der kan bruges til at fjerne lugten fra et lig.

Det skriver Deutsche Welle. Sagens omfang blev første gang beskrevet fredag af avisen af det nordtyske avisnetværk RND, som har talt med kilder i den tyske efterretningstjeneste.

Efterretningstjenesten mener, at gruppen kan have været i gang med at planlægge et terrorangreb.

Mindst ét af gruppens medlemmer er stadig medlem af en elitestyrken i militæret, og flere andre har tidligere været ansat i militæret eller politiet.

Gruppen Nordkreuz har tidligere beskrevet sig selv som preppers - en betegnelse for personer, som aktivt forbereder sig på dommedagsscenarier og det nuværende samfunds totale nedsmeltning.

Medlemmerne kommunikerede via den krypterede beskedtjeneste Telegram. Her har de udvekslet navne, der endte på den lange dødsliste. Netværket har især udvist interesse i politikere fra de østlige delstater Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg.

Mord førte til beskyldninger

Tre medlemmer af gruppen Nordkreuz bliver lige undersøgt i en sag om ulovlig besiddelse af våben og flere end 10.000 stykker ammunition. Gruppen afviser, at de har planlagt drab på de personer, som fremgår af listen.

Det er stadig uvist, hvor mange af personerne i netværket, som politiet har anholdt.

Sagen kommer frem i en tid, hvor den tyske efterretningstjeneste er blevet beskyldt for at undervurdere truslen fra personer i de nynazistiske miljøer og på den ekstreme højrefløj.

I begyndelsen af juni blev CDU-politikeren Walter Lübcke fundet skuddræbt på sin terrasse. Højreekstremisten Stephan Ernst har tilstået af stå bag mordet, og to andre mænd er mistænkt for at have bistået ham i forberedelserne.

Walter Lübcke havde tidligere udtalt, at borgere i hans hjemområde Hessen, var velkomne til at forlade Tyskland, hvis de ikke var klar til at hjælpe de flygtninge, som byen huser.