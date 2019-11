Havene stiger: Kendte storbyer trues med ødelæggelse

Havene bliver varmere. Og det er for sent at forhindre, at vandstanden i Jordens have stiger betydeligt frem mod 2050.

En videnskabelig undersøgelse, som tidsskriftet Nature for nylig bragte, konkluderer, at flere af verdens største byer inden længe kan ligge under havets overflade.

Særligt slemt står det til for flere asiatiske storbyer, som er placeret ved kysten. 150 millioner mennesker bor i dag i byer og områder, som ventes at ligge under havets overflade i 2050 – det er tre gange så mange, som man hidtil har estimeret. Det kan skabe store naturkatastrofer og migrationsstrømme.

Ifølge The New York Times vil blandt andet store dele af det sydlige Vietnam ligge under vand om 30 år. Flere end 20 millioner vietnamesere – omtrent en tredjedel af landets befolkning – bor i de områder, der risikerer at blive oversvømmet. Her ligger blandt andet også storbyen Ho Chi Minh.

Bangkok kommer også under pres

Også i nabolandet Thailand – blandt andet i hovedstaden, Bangkok – vil millioner af mennesker komme under pres, vurderes det i undersøgelsen. Tidligere mente forskerne, at én procent af Thailands befolkning i dag bor i områder, som vil ligge under vand i 2050. Det antal er nu skruet op til ti procent – syv millioner mennesker.

En af verdens største byer –​ Mumbai – ligger placeret på en række øer og halvøer på Indiens kyst. Ifølge de nye fremskrivninger risikerer den at blive oversvømmet.

Det er svært at vide, hvor meget havene helt præcist vil stige i løbet af dette århundrede. Men sikkert er det, at det vil ske, fastslår rapporten. Selv hvis verdens CO 2 -udledning omgående skulle blive skåret drastisk, vil verdenshavene stige en halv meter i løbet af de kommende syv årtier. Fortsætter vi med at udlede omtrent samme mængde som i dag, ventes havene at stige med omtrent to meter.

»Størstedelen af havets stigning frem mod 2050 er allerede låst fast. Det kan ikke laves om,« siger en af forskerne bag rapporten Benjamin Strauss til det amerikanske medie Axios.

Økonomisk motor under pres

Også en af Asiens vigtigste økonomiske motorer Shanghai trues med oversvømmelse.

Den stigende vandstand betyder dog ikke nødvendigvis, at alle mennesker må fraflytte de truede storbyer, eller at byerne vil blive udslettet. I dag lever 110 millioner mennesker allerede i områder, som ligger under havets overflade. Det kan lade sig gøre på grund af diger og andre barrierer, som holder vandet ude. Storbyer må investere i den slags beskyttelse, og de må gøre det omgående, vurderer Benjamin Strauss.

Men selv hvis der opføres nye barrierer og diger rundt om de truede storbyer, kan det blive mere risikabelt at leve i dem, vurderer forskeren.

Han nævner New Orleans som eksempel. Byen blev totalt raseret i 2005, da orkanen Katrina sendte enorme vandmasser ind over byen og ødelagde digerne, der skulle beskytte indbyggerne. Omtrent 2.000 mennesker mistede livet.

»Vi må spørge os selv: Hvor dyb en skål har vi lyst til at leve i?« siger Benjamin Strauss.