Har omverdenen fået det forkerte billede af Sveriges strategi? Nu frygter udenrigsminister konsekvenserne

Siden coronakrisen begyndte, har Sveriges udenrigsminister, Ann Linde (S), igen og igen skullet forklare sig over for udenlandske journalister.

»Ja, vi mener stadig, at vores strategi fungerer,« sagde hun for eksempel for nylig i et interview med CNN:

»Vi har samme mål som andre lande: At redde liv og få vores sundhedssystem til at fungere, selvom det er meget hårdt for dem, der arbejder der.«

Men det er ikke det indtryk, det meste af verden har fået af Sveriges strategi, frygter hun nu ifølge nyhedsbureauet TT. Tværtimod tror hun, at mange har fået den opfattelse, at livet er fortsat ufortrødent i Sverige – uden restriktioner mod coronavirus – og med åbne skoler og cafeer, hvor virussen uhindret kan sprede sig.

Nu frygter hun, at det kan få konsekvenser for svenskerne, når Europa begynder at genåbne grænserne.

FAKTA Så mange er døde i Norden Natten til torsdag er det samlede dødstal for de fem nordiske lande oppe på 4.933. Det svarer til ca. 18,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i de fem lande. Her er de senest opdaterede dødstal. Tallet i parentes er dødstallet pr. 100.000 indbyggere. Sverige: 3.831 døde (37,4). 88 døde de seneste 24 timer.

Danmark: 554 døde (9,5). 3 døde de seneste 24 timer.

Norge: 234 døde (3,3). 1 død de seneste 24 timer.

Island: 10 døde (2,7). 0 døde de seneste 24 timer. Kilder: Johns Hopkins University, Styrelsen for Patientsikkerhed, Landslægeembedet i Grønland/Ritzau FOLD UD FOLD UD

For nylig lød det fra den finske indenrigsminister, Maria Ohisalo, at Sverige kan udelades fra de kommende grænseåbninger, og Finlands epidemichef, Mika Salminen, har også givet udtryk for, at svenskerne fortsat ikke bør lukkes over grænsen.

I Norge har Frode Forland fra landets sundhedsstyrelse sagt, at det kan blive nødvendigt at fastholde de lukkede grænser til Sverige, mens andre grænser åbner.

Og i Danmark har flere partier – heriblandt Venstre og de Konservative – talt for at åbne grænserne for Norge og Tyskland før Sverige.

I alle tre lande lyder begrundelsen for sådan en grænseåbning, at smittespredningen er større i Sverige, end den er i de øvrige lande. Sverige er også et af de lande i Europa, hvor dødstallet er allerhøjest – og sammenligner man med de nordiske naboer, er det svenske dødstal højere end de danske, norske, finske og islandske tilsammen.

Appreciate our good Nordic cooperation. Long constructive telephone calls with my Foreign Minister colleagues on issues related to Covid-19. — Ann Linde (@AnnLinde) May 21, 2020

Men det er ikke et godt nok argument for at lukke grænserne til Sverige, fastholder Ann Linde ifølge nyhedsbureauet TT. På Sjælland er smittespredningen højere, end den er i Skåne, siger hun.

»Det er ikke danskerne, som skal være bange for, at skåningerne kommer,« siger hun.

»Det er uhørt sørgeligt, men faktum er, at gennemsnitsalderen for de døde i Sverige er 81 år. 75 procent af dødsfaldene har fundet sted på landets plejehjem eller i ældreboliger. Blandt den øvrige befolkning er smittespredningen lav og i øvrigt meget regionalt centreret,« siger hun til TT.

Torsdag skriver Ann Linde på Twitter, at hun værdsætter det »stærke nordiske samarbejde« efter at have haft »lange, konstruktive telefonsamtaler« med de nordiske udenrigsministre.

Det svenske coronaudbrud er i høj grad centreret i hovedstaden Stockholm. Her boede omtrent halvdelen af de personer, som er døde med covid-19. På det seneste har Stockholms myndigheder registreret et fald i antallet af smittede og antallet af ugentlige dødsfald.