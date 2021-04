Han forsvarede Trump, da ingen andre ville. Nu revner billedet af partiets unge håb

Da USAs tidligere præsident Donald Trump stadig nedtonede truslen fra covid-19, så gjorde Matt Gaetz det også. I marts sidste år mødte han op til en høring i Kongressen med en gasmaske på hovedet for at understrege, hvordan myndighederne overdrev truslen fra virussen.

Og da risikoen for en rigsretssag mod Donald Trump få måneder senere begyndte at tage form, gik Matt Gaetz straks til modangreb. Han organiserede et dramatisk stormløb for rullende kamera mod en ellers lukket høring i Kongressen for at kræve »gennemsigtighed«.

Begge gange gik billederne viralt på de sociale medier, og det var meningen. Den unge republikaner stod skulder ved skulder med Trump, og han havde næse for, hvordan man fik det budskab til at brænde igennem. Netmediet Politico kaldte ham »en af præsidentens mest entusiastiske forsvarere på kabel-tv«, mens Florida-avisen Sun Sentinel beskrev ham som »en professionel internettrold«.

Tirsdag kom det frem, at anklagemyndigheden undersøger, om Matt Gaetz er skyldig i trafficking og betaling for sex med en mindreårig pige i sin hjemstat Florida. Han nægter sig skyldig og hævder, at anklagerne stammer fra et forsøg på afpresning. Arkivfoto: Michael Ciaglo/AFP/Ritzau Scanpix

Men nu er vinden vendt for det 38-årige medlem af det amerikanske underhus. Alvorlige beskyldninger er piblet frem fra en efterforskning af en af Gaetz' bekendte, og nu truer sagen med at sætte en brat stopper for hans politiske karriere, før den for alvor er begyndt.

Anklager om betalt sex med mindreårig

Tirsdag kom det frem, at anklagemyndigheden undersøger, om Matt Gaetz er skyldig i trafficking og betaling for sex med en mindreårig pige i sin hjemstat Florida.

Og torsdag oplyste anklagemyndigheden ifølge New York Times, at sagen også omfatter mulig betaling af flere andre kvinder for sex med Matt Gaetz og andre i hans omgangskreds. Prostitution er ulovligt i delstaten.

Matt Gaetz afviser begge anklager. I en udtalelse skriver han, at han »aldrig har betalt for sex«, og at han ikke har haft sex med en 17-årig pige.

Hele sagen udspringer af en omfattende efterforskning af en af Matt Gaetz' bekendte fra Florida, Joel Greenberg.

Joel Greenberg har i månedsvis siddet varetægtsfængslet, og han risikerer år – og endda årtier – i fængsel for over 30 anklagepunkter fra korruption og dokumentfalsk til embedsmisbrug, mens han arbejdede som skatteopkræver.

Joel Greenberg besøgte i 2019 Det Hvide Hus sammen med Matt Gaetz, og ifølge New York Times har politiet digitale beviser, der knytter de to til betalinger til flere kvinder.

Både Greenberg og Gaetz mistænkes for at betale den 17-årige for sex. De risikerer også en sigtelse for trafficking, fordi det angiveligt skete, efter at de sammen krydsede grænsen til en anden delstat.

Vil forlade politik

Matt Gaetz er på nuværende tidspunkt ikke sigtet i sagen, og han fastholder, at han kun er involveret i politiets efterforskning som vidne. Han mener samtidig, at sagen udspringer af et tidligere forsøg på afpresning af ham og hans familie, og at hans rejsebilag frikender ham for anklagerne.

»Jeg mistænker, at nogen forsøger at omkategorisere min gavmildhed over for en tidligere kæreste som noget mere suspekt,« siger han til New York Times.

Kongresmedlem Matt Gaetz ønsker fremover at bruge sit talent i tv-branchen. Det har han fortalt flere politiske allierede, skriver amerikanske medier.

I en pressemeddelelse fra kongresmedlemmets kontor understreger Gaetz, at han »afviser de ulækre beskyldninger fuldstændig«.

Ifølge anklagemyndigheden blev efterforskningen indledt i de sidste måneder af Donald Trumps tid som præsident. På grund af Gaetz' høje politiske profil blev højtstående embedsmænd i justitsministeriet orienteret om efterforskningen.

I 2019 luftede han ideen om at stille op til Senatet, men de seneste måneder har Matt Gaetz fortalt flere allierede, at han overvejer at forlade politik.

Ifølge dem ønsker han i stedet at bruge sit talent hos den ultrakonservative tv-kanal Newsmax.