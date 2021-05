Han er mafiaboss, på flugt og griner manisk. Nu ryster hans eksplosive YouTube-bekendelser Erdogans regering

Den erfarne mafiaboss pønser på en spektakulær plan, og de syv bombastiske afsløringsvideoer er kun begyndelsen.

På bordet ligger en islamisk bedekæde, en bog af den russiske revolutionær Leon Trotskij og en biografi om Bob Dylan. Manden med guldkæden i midten af billedet kigger ind i kameraet. Han fortæller, at han kender til den tyrkiske regerings dybeste hemmeligheder.

Og folk tror ham.

I hvert fald lytter de til ham.

I snart en måned har Sedat Peker – en dømt seriekriminel – fængslet store dele af den tyrkiske befolkning og det politiske establishment med sine eksplosive monologer, der har fået deres egen kanal på YouTube.

Det er ikke småting, der er på programmet.

Mafiabossen udsender angiveligt sine videoer fra et hotelværelse i Dubai, hvor han er i eksil – på flugt fra en arrestordre udstedt imod ham.

Båltalerne er teatralske med lange kunstpauser efterfulgt af manisk latter. Og midt i spindelvævet af anekdoter og korancitater anklager han i fuld alvor nuværende og tidligere ministre fra AKP-regeringen, deres familiemedlemmer og andre prominente figurer for en stribe forbrydelser, der tæller mord, voldtægt, vidtgående korruption og narkosmugling.

Slibrig krimiserie

I Tyrkiet er videoerne intet mindre end en sensation.

Folk sidder klinet til computerskærmen og venter utålmodigt på næste afsnit, som var det årets mest slibrige krimiserie. Det seneste afsnit havde 15 millioner seere.

Satireklip, der viser Peker som vært for et nyt Netflix-show og klip med hans signaturlatter, er allerede gået viralt online.

Men det er ikke bare show og spøg.

AKPs politiske modstandere kan lugte blod og har krævet, at der bliver igangsat undersøgelser. Flere taler om ministerfratrædelser.

Mange af Pekers anklager handler om forbrydelser, der er sket for årtier siden, og selvom mafiabossen påstår, at han har beviser, er der ikke fremlagt mange rygende pistoler.

FAKTA Bag om historien Historien bygger på Sedat Pekers YouTube-videoer og dækningen af dem i Hurriyet Daily, Al-Monitor, The Guardian, Middle East Eye, Duvar English og The Washington Post. FOLD UD FOLD UD

Alligevel tror halvdelen af befolkningen ifølge en rundspørge på påstandene, skriver det tyrkiske medie Bianet.

Og timingen af de timelange monologer, hvor Sedat Peker portrætterer sig selv som en art politisk whistleblower, kunne ikke være dårligere for præsident Recep Tayyip Erdogan, hvis AKP-parti allerede skranter i meningsmålingerne som følge af landets økonomiske krise og regeringens håndtering af covid-19-pandemien.

Indtil nu har Peker omhyggeligt undgået direkte at inkriminere præsidenten, som han konsekvent omtaler som »broder Tayyip«. Men de historier, han fortæller, kaster en dyster, kriminel skygge over Erdogans religiøse og konservative regering.

Det var ellers præcis de tætte politiske bånd til den kriminaliserede underverden, der hærgede Tyrkiet i 1990erne, som Erdogan lovede at gøre op med, da han første gang blev premierminister i 2003.

Nu vender underverdenen tilbage som et spøgelse fra fortiden, der er blevet stadig sværere for regeringen at tie ihjel.

Forrådt af sin ven

Hovedpersonen i flere af mafiabossens videoer er landets indenrigsminister, Süleyman Soylu, som Peker påstår at have et nært forhold til.

Ifølge Peker tilbød Soylu ham beskyttelse i form af en bodyguard og advarede ham sidste år, så han kunne nå at flygte ud af Tyrkiet, før han ville blive arresteret. Siden har Soylu ifølge mafiabossen svigtet.

Soylu bliver ofte omtalt som nummer to efter Erdogan og har mange nationalistiske støtter. Han tilhører ifølge analytikere en af to fløje i AKP-partiet. Den anden ledes af præsident Recep Tayyip Erdogans svigersøn Berat Albayrak, der sidste år gik af som finansminister.

I sin seneste video påstår Sedat Peker, at indenrigsminister Soylu tidligere har bedt ham om at frigive videoer, der er kritiske mod Albayrak som led i en tilsmudsningskampagne.

Netflix made a deal with Sedat Peker. Next video will be streaming on Netflix. pic.twitter.com/FIeZO7usnm — Roj (@KoeDersim62) May 22, 2021

Peker mener i det hele taget, at han har gjort et stort stykke arbejde for at miskreditere indenrigsministerens fjender som ministerens politiske redskab. Han har »tilbudt venskab« men føler sig nu forrådt.

Indenrigsminister Süleyman Soylu har afvist alle mafiabossens anklager, herunder at de overhovedet skulle kende hinanden.

»Der er et økonomisk angreb mod Tyrkiet,« sagde Soylu forleden på tv med henvisning til Pekers videoer.

»Jeg er ikke målet. Tyrkiet er målet for denne operation.«

I det to en halv time lange interview undgik Soylu imidlertid at svare direkte på nogen af de konkrete anklager.

»Vi kan ikke tage ham seriøst, bare fordi hans videoer er populære. Popularitet har ingen værdi fra et retsperspektiv,« lød det fra ministeren.

Alt imens sad Peker og livetweetede sarkastisk. Han har tidligere lækket videosamtaler, der beviser, at de to kender hinanden.

»Jeg kan bevise det hele. Vent til søndag,« skrev han blandt andet

Ifølge analytikere hjalp interviewet ikke videre på at genrejse ministerens troværdighed.

Sandheden skal man høre fra …

I den seneste af Pekers videoer er det landets tidligere premierminister Binali Yildirim og hans søn Ekram, der bliver hængt til tørre. Peker påstår, at Ekram rejste til Venezuela tidligere i år for at arrangere en narkosmuglerrute, og at flere politikere er engageret i omfattende narkosmugling.

Ekrams far har på det kraftigste benægtet det og sagt, at hans søn rigtig nok var i Venezuela, men at det var for at dele mundbind og andre værnemidler ud for at støtte landet i kampen mod covid-19.

Ingen forstod, hvorfor netop han skulle være blevet tildelt denne opgave.

Peker har også påstået, at en nuværende minister i 1990erne bestilte flere mord på kurdiske forretningsfolk.

Regular Turks trying to work out how their government really works, based on YouTube revelations from (exiled) major organised crime boss who had a falling out with his state allies pic.twitter.com/QedrTywPlT — Ayşe Zarakol (@AyseZarakol) May 18, 2021

I en anden video påstod han, at et parlamentsmedlem for AKP har voldtaget en kvindelig journalist, som senere blev fundet død efter det, der blev beskrevet som et selvmord.

Alle anklagede har sagsøgt Peker for injurier og bagvaskelse.

Efter regeringen og de officielle medier i ugevis forsøgte at tie sagen ihjel, blev selv Erdogan i denne uge kaldet til at tage kraftigt afstand for anklagerne, forsvare sin indenrigsminister og bedyre, at kriminelle vil blive bragt til Tyrkiet og stillet for en domstol. Tyrkiet har nu udstedt endnu en arrestordre mod Sedat Peker.

Tilbage står spørgsmål, hvorfor der overhovedet er nogen, der tager mafiabossen alvorligt?

Også det har Sedat Peker et svar på:

»Til dem, der siger, ‘hvorfor skal vi tro dig, for du er jo ikke selv ren’, siger jeg: Selvfølgelig skal du lære det her skidt fra mig. Jeg er også beskidt. Jeg er ikke en frelser. Jeg gør det her af personlige årsager.«

En del af det, som for mange har gjort hans anklager troværdige, er, at Peker tilstår flere af sine egne forbrydelser.

Reality star

For tyrkerne er han da heller ikke noget ubeskrevet blad.

Peker blev allerede en kendt og berygtet figur i 1990erne, da det blev afsløret, at der var tætte forbindelser mellem den tyrkiske efterretningstjeneste og gangstere, som blev bestilt til at udføre politiske mord.

Selvom mafialederen blev arresteret i begyndelsen af 00erne for sin kriminalitet, lykkedes det ham bagefter at blive en slags realitystjerne med forbindelser til kulturkendisser, journalister og politikere.

Selv før sin nye status som kendis-whistleblower havde mafialederen styr på sin pr. Han ynder at fremstille sig selv som en »veluddannet gangster«, citerer filosoffer, forfattere og digtere. Senere blev han også en inkarneret AKP-støtte og har blandt andet indrømmet, at hans mænd har angrebet en avisredaktion, og at han selv har truet akademikere, der skrev under på en opfordring til fred i Tyrkiets langstrakte krig mod det kurdiske arbejderparti, PKK.

I alle sine videoer gentager Peker, at han har arbejdet for staten i årevis men nu føler sig tilsidesat, og at det er derfor, han føler sig kaldet til at lufte årtiers beskidte undertøj.

Et anden årsag, som han selv nævner, er, at politiet i forbindelse med ransagningen af hans hjem som følge af den seneste arrestordre fornærmede hans kone og døtre, og at han nu søger hævn.

Hvad end Pekers motivation er, bliver hans videoer en stadig større hovedpine for Erdogan.

Regeringen, som i årevis gennem tv-serier har spredt propaganda om eksistensen af en »deep state«, er nu faldet i sin egen fælde, som den tyrkiske journalist Nevsim Mengü påpeger.

Peker har allerede løftet sløret for, at de følgende episoder kommer til at handle om Tyrkiets påståede køb af olie fra Islamisk Stat.

Han har kun affyret de første syv kugler af sin 12 episoder lange monologserie, så tyrkerne har stadig fem »knusende ødelæggelser« til gode, forsikrer han.

Næste afsnit bliver vist søndag.