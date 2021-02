Grækenland vil teste »mirakelmiddel« fra Israel: »Inhalér dette, og du kommer ud rask«

EXO-CD24.

Det lyder som navnet på en droide fra Star Wars, men kan muligvis være det nye »mirakelmiddel« for meget syge coronapatienter.

Forsøg med midlet er kun i de indledende faser i Israel, men nu melder Grækenland sig klar til også at teste lægemidlet.

Det er resultatet efter et møde mellem den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis og Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der fandt sted i Jerusalem mandag.

Det skriver The Jerusalem Post.

Under pressebriefingen fremviste Netanyahu et hætteglas med det israelsk udviklede produkt, som han selv beskriver som et »mirakelmiddel«.

»Hvis du er syg med coronavirus og alvorlig syg med lungeproblemer, tag dette, inhalér det, og du kommer ud rask,« lød de lovprisende ord fra premierministeren.

Kliniske forsøg

Midlet, der stadig er meget tidligt i testfasen, værner ikke mod virussen, som det er tilfældet med vacciner. Det skal derimod gives, hvis man allerede har fået coronavirus og er blevet syg. Således skulle det hjælpe patienter med at blive hurtigere raske.

Grækenland har tilbudt at deltage i de kliniske forsøg, der skal vise, om midlet har en effekt eller ej.

»Grækenland vil med glæde deltage i de kliniske forsøg,« sagde Kyriakos Mitsotakis under pressebriefingen:

»Vi ville alle være meget lettet, hvis vi kunne finde et lægemiddel, der kunne helbrede selve sygdommen.«

Ifølge Tel Aviv Sourasky Medical Center kom 29 ud af 30 syge coronapatienter sig på tre til fem dage efter at have modtaget EXO-CD24. Hvor hurtigt de ellers var forventet at ville komme sig, er ikke oplyst.

Behandlingen med EXO-CD24 fungere ved, at der tilføres CD24-protein til lungerne. Det skulle hjælpe med at berolige immunforsvaret, hvilket forebygger angreb på sunde celler.

Behandlingen foregår ved at inhalere lægemidlet i et par minutter dagligt henover fem dage.

Midlet er foreløbigt i første del af testfasen, og de foreløbige kliniske forsøg er kun testet på 30 coronapatienter. Så fremtidige forsøg vil vise, om midlet rent faktisk er et mirakelmiddel.