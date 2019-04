Glad grillaften ved Como-søen koster to unge italienere 200 millioner kroner

Det nye år skulle fejres med manér.

De to unge italienere havde lånt en landejendom, som den enes bedstefar ejer i skovene omkring Como-søen nord for Milano, og inviteret en gruppe venner med. Der var blevet provianteret generøst, ikke mindst af kød med en omgang barbecue, og nu kunne 2019 bare komme an.

Men 30. december blev den ubekymrede nytårsferie forvandlet til et mareridt.

En gnist - som ifølge de italienske myndighederne stammede fra de unge menneskers madlavning over åben ild - satte gang i en kæmpe skovbrand. Og tirsdag kom regningen for deres skødesløshed: 13,5 mio. euro - eller hvad der svarer til godt 100 mio. kr. - pr. 22-årig næse til værterne for grillfesten som skyldige i uagtsom ildspåsættelse.

Kæmpebøden skyldes de enorme ødelæggelser, som branden forårsagede. Tusindvis af hektarer skov forsvandt, inden de sidste flammer efter to ugers hærgen var blevet slukket med brug af enorme ressourcer.

Samtidig gik det ud over adskillige landejendomme, heriblandt en gård hvor en større dyrebesætning brændte inde. På den baggrund - og med Lombardiets regional lov om skovbrande fra 2008 i hånden - er de i alt 27 mio. euro ret beset billigt sluppet.

Kød på grillen er lækkert, men bøfferne kan blive dyre, hvis man steger dem udendørs uden at passe ordentligt på.

Loven fastsætter en bødestraf på mellem 118 og 593 euro pr. 100 kvadratmeter udbrændt skov alt efter omstændighederne. Dog med et maksimalt beløb på 40 mio. euro.

Flere millioner kan dog blive lagt oven i, når en række civile søgsmål i den kommende tid bliver afgjort.

Hvis de 22-årige, hvilket er mere end sansynligt, ikke kan betale bøderne, kommer den enes bedstefader som ejer af landejendommen til at punge ud.

Og mon ikke både han og de to unge mennesker ville ønske, at nytårsmenuen havde begrænset sig til en gang spaghetti eller et par pizzaer. Tilberedt indendøre og med alle vinduer lukket til - for en sikkerheds skyld.