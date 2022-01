Ghislaine Maxwell ansøger om at få sin retssag omgjort efter nye oplysninger

Lyt til artiklen

To af nævningene, der dømte Ghislaine Maxwell, er selv blevet udsat for seksuelle overgreb. Det delte de med resten af nævningetinget, da Ghislaine Maxwell blev kendt skyldig i at have skaffet unge piger, som Jeffrey Epstein misbrugte.

Oplysningerne, der kom frem i starten af året, har onsdag fået Ghislaine Maxwells advokater til ikke bare at anke dommen, men til at ansøge om en helt ny retssag for deres klient.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian og The Daily Mail.

Ghislaine Maxwell blev ellers kort inden nytår dømt skyldig af en 12 personer stor jury, men kort efter kom det frem, at to af nævningene under voteringen fortalte, at de selv er blevet seksuelt misbrugt.

Det fik Maxwells advokater til at hævde, at retssagen burde gås om, da de mener, at udtalelserne kan have påvirket resten af juryen til at kende Maxwell skyldig.

Scotty David var med til at kende Maxwell skyldig. Han fortalt efterfølgende til blandt andet nyhedsbureauet Reuters, at han som barn blev udsat for et seksuelt overgreb.

En oplysning, som han også delte med resten af nævningene, mens de voterede om Maxwells dom.

Scotty David valgte at fortælle om detaljerne fra sit privatliv, da andre medlemmer af juryen under voteringen udtrykte skepsis om to vidners troværdighed.

Vidnerne blev under retssagen kaldt »Jane« og »Carolyn«. De vidnede begge detaljeret om de overgreb, Jeffrey Epstein havde udsat dem for, og hvilken rolle, Epsteins partner, Ghislaine Maxwell, havde i den forbindelse.

For at give indtryk af hvor meget man kan huske fra et overgreb, forklarede Scotty David under voteringen, at han huskede »de vigtigste elementer« af, hvad der skete med ham, men ikke »hver eneste detalje«.

Ifølge Scotty David påvirkede hans historie nogle af de andre nævninge.

»Da jeg delte det, var de i stand til at kunne forstå hukommelsesaspektet af det seksuelle misbrug,« har han forklaret til Reuters.

Et andet – anonymt – medlem af juryen har også fortalt til The New York Times, at vedkommende tidligere var blevet seksuelt misbrugt.

Maxwells advokater hævder, at der er et »uomtvisteligt grundlag« for, at retssagen bør gå om. Det bør ifølge dem ske »i retfærdighedens interesse«.

Scotty David fortæller til The Telegraph, at det seksuelle overgreb, som han selv er blevet udsat for, ikke påvirkede hans evne til som udgangspunkt at se Maxwell som uskyldig. Men ifølge flere medier er det en oplysning, Scotty David alligevel skulle have givet på forhånd. På den måde kunne han potentielt være blevet valgt fra som nævning.