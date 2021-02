Gangene i Kongressen er blevet den nye slagmark – omstridt republikaner hænger kæmpe skilt op

Den republikanske kongreskvinde Marjorie Taylor Greene er bestemt ikke bange for at skabe overskrifter eller være på tværs af, hvad den gængse opfattelse for korrekt opførsel er. Hun tager kampene, når hun kan. Og det har hun netop gjort.

Torsdag valgte hun at hænge et kæmpe skilt op foran sit kontor i Kongressen med ordene:

»Der er TO køn: mand og kvinde. 'Stol på videnskaben!'.«

Skiltet, som Marjorie Taylor Greene valgte at hænge op foran sit kontor. På skiltet står der: »Der er TO køn: mand og kvinde. 'Stol på videnskaben!'.«

Og det er hverken tilfældigt eller uden anledning, at Marjorie Taylor Greene, der er en kendt konspirationsteoretiker, trofast Trump-støtte, og hvis politik selv den republikanske senatsleder, Mitch McConnell, har kaldt en »kræftknude«, valgte at hænge netop det skilt op.

Our neighbor, @RepMarieNewman, wants to pass the so-called "Equality" Act to destroy women’s rights and religious freedoms.



Thought we’d put up ours so she can look at it every time she opens her door https://t.co/7joKpTh6Dc pic.twitter.com/aBGRSiIF6X — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) February 24, 2021

Det demokratiske kongresmedlem Marie Newman har kontor over for Marjorie Taylor Greene. Hun valgte tidligere på dagen at hænge et stort flag til støtte for transkønnede op ved siden af sit kontor – til frit udsyn for Marjorie Taylor Greene, hver gang hun går ind og ud af sit kontor.

Flaget blev hængt op, da et nyt forslag til støtte for lgbtq, der dækker gruppen af homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede, netop var vedtaget i Repræsentanternes Hus. Forslaget vil gøre det muligt at forbyde diskrimination på baggrund af seksuel orientering eller køn.

Samtidig er Marie Newmans egen datter transkønnet.

Marie Newman forklarer til Intelligencer, at hun valgte at hænge flaget op som en respons på Marjorie Taylor Greenes opførsel under diskussionerne til forslaget, hvor Greene ifølge Newman havde forsøgt at forsinke afstemningen. Republikaneren var imod forslaget.

Demokraten fortæller desuden, at flere republikanere efterfølgende har sagt undskyld til Marie Newman for Marjorie Taylor Greenes opførsel.

Marjorie Taylor Greene har erklæret sin støtte til konspirationsteorien QAnon, som blandt andet påstår, at en gruppe af pædofile satanister står bag en global børnesexhandelsring.

Marie Newman postede på flere sociale medier en video, hvor hun hængte flaget op. Videoen blev i første omgang slettet af Facebook, som mente, at den var udtryk for »hadtale«. Facebook har efterfølgende undskyldt, og videoen kan nu igen ses.

Forslaget, der første gang blev fremlagt og vedtaget i 2019, men ikke nåede videre til det republikanskdominerede senat, blev vedtaget i Repræsentanternes Hus. Det skal dog også stemmes igennem i Senatet, før det er vedtaget. Det kræver 60 stemmer for. Demokraterne og Republikanerne har 50 senatspladser hver, og det er derfor usikkert, hvorvidt forslaget vil blive vedtaget.