Fra pink champagne til spjældet: Han lokkede med »gode penge« og førte pigerne hen til Djævlen selv

Jean Luc Brunel var tilbage i sit naturlige habitat. Pink champagne, rock and roll-band og kokke med de fineste okseudskæringer over flammerne. Aftenfesten på Paris Country Club vibrerede. En soirée blanche med rige, smukke mennesker i hvidt bomuld og hør, som gjorde sommervarmen udholdelig.

Dagen efter fulgte en alarmerende nyhed for den 72-årige modelspejder:

#JeanLucBrunel (le Français soupçonné de fournir des fillettes au réseau pédocriminel d'#Epstein ) fréquente du très beau monde!

Ici lors de la soirée blanche du Paris Country Club avec la mannequin Louise Lefébure. Cette info a été donnée il y a 5 jours par la presse...anglaise! pic.twitter.com/LHzellluKE — Patrick Edery (@patrick_edery) August 22, 2019

Hans gamle ven, Jeffrey Epstein, var blevet anholdt af FBI i New Jersey – mistænkt for omfattende sexhandel.

Brunel fik travlt. Den dag – tømmermændsdagen 6. juli 2019 – gik den franske modemand i skjul.

Fra sit gemmested kunne han følge verdenspressens blændende projektører, alle rettet mod Epstein-sagen.

Og skæret blev stadig kraftigere. Måneden efter flugten kunne Brunel læse i aviser og se i nyhedsudsendelser, at milliardæren havde taget sit eget liv i fængselscellen på Manhattan.

Det piblede frem med afsløringer om Epsteins gøren og laden: historier om hans systematiske seriemisbrug af mindreårige piger, om hans venskaber med regeringsledere og med den britiske prins Andrew.

Historier om Epsteins fixer, elsker og betroede medarbejder, Ghislaine Maxwell, der sendte piger i retning af den patologiske sexmisbruger – og som senere selv endte i spjældet.

Hvem stod ellers i ledtog med den afdøde Epstein, der havde betalt sig fra alt, fra misbrug af mindst 80 unge piger til de efterfølgende anklager mod ham?

Le fantôme, »Spøgelset«, som de franske medier kaldte Brunel, gemte sig den sommer.

Prins Andrew hævdede længe, at dette billede ikke eksisterede, for han havde aldrig mødt Virginia Roberts Giuffre, sagde han. Hun er på det tidspunkt 16 år, og prinsen står med hånden på hendes blottede talje. I baggrunden står Ghilaine Maxwell, og det er Jeffrey Epstein, som har taget billedet. Fold sammen Læs mere Læs mere

For pressens projektører kastede også nyt lys på en retssag i USA fra 2015, der involverede Virginia Roberts Giuffre. En af flere kvinder, som havde beskyldt Epstein og hans venner for at udnytte hende seksuelt, da hun var mindreårig.

I en edsvoren erklæring anklagede hun Brunel for »at hente dusinvis af mindreårige piger for at fodre Epsteins stærke appetit efter sex med mindreårige«. Piger fra Brunels modelbureauer.

Ifølge Roberts kunne det lade sig gøre, fordi Brunel lovede de unge piger »gode penge«, hvorefter han »lånte dem ud til sine venner til seksuelle formål«.

I erklæringen hævdede Roberts, at hun var tvunget til sex med Brunel, og at Epstein havde pralet med at have haft »sex med over 1.000 af Brunels piger«.

Retssagen i USA fik aldrig konsekvenser for Brunel, som befandt sig tusindvis af kilometer væk, på den anden side af Atlanten.

Drinks med stoffer

Men mens han gemte sig i sommeren 2019, rykkede frontlinjen mod ham til hans hjemland. To tidligere modeller gik til fransk politi med en identisk besked: Brunel havde forgrebet sig seksuelt på dem.

En af dem, hollandske Thysia Huisman, anklagede Brunel for at have kommet noget i hendes drink og voldtaget hende i 1991. På det tidspunkt var hun 18 år.

Ifølge Thysia Huisman havde hendes agenter anbefalet hende at møde Brunel, som dengang var et betydeligt navn i modeverdenen som chef for Karin Models i Paris og senere grundlægger af MC2 Model Management i New York, finansieret af ... Jeffrey Epstein.

Den tidligere model Thysia Huisman er blandt de kvinder, der har beskyldt Jean-Luc Brunel for at have voldtaget dem. Ifølge den hollandske kvinde fandt overgrebet sted i 1991, da hun var 18 år. Billedet af Thysia Huisman er fra 17. december 2020. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hun fulgte anbefalingen. Thysia Huisman dukkede op i hans luksuriøse lejlighed i Paris, der var spækket med ældre forretningsmænd og unge modeller.

Thysia Huisman var velkommen til at blive nogle dage, lød beskeden, og på hendes sidste aften i lejligheden serverede Brunel en drink med stoffer, der hurtigt slørede hendes tanker. Han førte hende angiveligt ind på et af soveværelserne, hvor forbrydelsen fandt sted.

De nye anklager mod Brunel katapulterede ham direkte ud i mediehavet, hvor hans plettede cv blev udstillet. Gamle anklager mod den trængte modemand hvirvlede op fra glemslens dyb:

Sagen er fra 1988, da amerikanske modeller i »60 Minutes« beskrev en voldelig kultur skabt af Brunel.

I det populære tv-nyhedsprogram fortalte kvinderne, at de blev presset til at have sex med mænd fra Brunels netværk. De frygtede, hvad et afslag kunne have af følger.

FAKTA Hvem er Jean-Luc Brunel (den polerede version)? Født i Paris i 1946. Hans far var øverste mand i et ejendomsmæglerimperium, den parisiske elites yndling. Indledte sin karriere i slutningen af 70erne som modelspejder for Karin Mossbergs bureau, Karin Models, i Paris. I 1978 blev han chef for Karin Models. Blev betragtet som en knivskarp modelspejder, der stod bag elitemodeller som Christy Turlington, Sharon Stone og Milla Jovovich. Grundlagde bureauerne Next Management Corporation, Next Management Company og Karin Models of America (senere kendt som MC2 Model Management) i hhv. 1988, 1989 og 1996. MC2 Model Management blev finansieret af milliardæren Jeffrey Epstein. Gift med den svenske model Helen Hogberg, skilt i 1979. Gift med den amerikanske model Roberta Chirko i 1988, siden skilt. FOLD UD FOLD UD

To af modellerne hævdede, at han kom sløvende stoffer i deres drinks, og en af dem fortalte til millioner af seere, at Brunel havde voldtaget hende.

Medierne mindede også om Ian Halperins bog fra 2003 »Bad And Beautiful: Inside the Dazzling and Deadly World of Supermodels«.

Her fortæller en tidligere model fra Karin Models, at Brunel og hans venner inviterede over ti modeller til en fest, hvor modellerne blev presset til at have sex med dem.

»De fleste af kvinderne følte, at de var blevet voldtaget. Men de var bange for at gå til politiet med det, af frygt for at Brunel ville ødelægge deres karrierer,« beretter modellen, der ikke står frem med navn.

»Fra Jeffrey til Jean Luc«

De nye anklager fik fransk politi til at reagere øjeblikkeligt. Brunels lejlighed i Paris blev ransaget. Det samme blev kontorerne i Karin Models.

Han var som sunket i jorden.

Men så en dag bevægede Brunel sig udenfor.

Da sommer blev til efterår, erfarede Le Parisien, at han havde forladt Paris og befandt sig i Sydamerika.

»Spøgelset« var tilbage på det kontinent, hvor han havde scoutet hundredvis af modeller siden 1980erne. Et kontinent, han havde besøgt få måneder inden anholdelsen af Jeffrey Epstein.

På det tidspunkt cirkulerede åbne retsdokumenter fra 2015-sagen med Virginia Roberts Giuffre i medierne. De havde hidtil været fortrolige, men en amerikansk appeldomstol havde ophævet hemmeligholdelsen.

I dokumenterne fra distriktsdomstolen United States District Court Southern District of New York kædes Brunel tæt sammen med Epstein.

Logbogen fra Epsteins privatfly afslører, at Brunel fløj over 20 gange med det, de lokale på hans caribiske ø har døbt »Lolita Expressen«, mellem 1998 og 2005.

Jeffrey Epstein var 66 år, da han 6. juli 2019 blev anholdt i lufthavnen for privatfly i Teterboro uden for New York. Fold sammen Læs mere Læs mere

I dokumenterne er der telefonbeskeder til Epstein. I en af en dem står der »fra Jeffrey til Jean Luc«, og alt tyder på (trods det lettere kryptiske sprog), at Brunel tilbyder en mindreårig pige til Epstein:

»Han har en lærer til dig, som han lære dig at tale russisk. Hun er 2x8 år, ikke blond. Timerne er gratis, og du kan få din første i dag, hvis du ringer.«

Stilhed før stormen

Så indtraf stilheden.

Brunel var en fri mand, og månederne gik.

Hvorfor skete der ikke noget?

2019 blev til 2020 og 2020 næsten til 2021, da Le Parisien breakede historien:

Affaire Epstein: le Français Jean-Luc Brunel placé en garde à vue (Epstein-sagen: Franskmanden Jean-Luc Brunel i politiets varetægt).

En kold decemberdag i Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris slog politiet til. Brunel skulle til at boarde et fly til den senegalesiske hovedstad, Dakar, da betjente overrumplede ham og sigtede ham for voldtægt, blufærdighedskrænkelse, menneskehandel, seksuelle overgreb mod mindreårige og sidst, men ikke mindst, deltagelse i en kriminel sammensværgelse.

Havde han følt sig immun? Fri til at rejse, hvorhen han ville?

Kun Brunel kender svaret.

Den tidligere model Thysia Huisman græd »glædens tårer«, fortalte hun det franske dagblad:

»Jeg havde mistet troen. Jeg troede, han blev beskyttet, og at intet ville ske, men endelig står han over for alle anklagerne, de virkelig alvorlige anklager.«