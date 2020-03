Forskere verden over mener at have fundet nye symptomer på coronavirus

Vi er på mange måder ikke på fornavn med coronavirussen endnu.

Den er en bekendt, og der er tonsvis at ting, vi endnu ikke ved. Men vi bliver klogere.

Over de seneste uger er nye symptomer begyndt at blusse op - eller rettere sagt - det der tegner sig til at være nye symptomer.

Forskere verden over har uafhægigt af hinanden oplevet eksempler på, at en nedsat funktion af lugtesansen - kaldet anosmi - og nedsat funktion af smagssansen - ageusi - kan være hænge sammen med, at en person lider af covid-19.

I fredags opfordrede de britiske øre-, næse- og halslæger, med henvisning til rapporter fra kolleger verden over, voksne, der mister deres lugtesans, til at isolere sig i syv dage, selvom de ikke har andre symptomer, for at bremse sygdommens spredning. De offentliggjorte data er begrænset, men læger er bekymrede nok til at komme med advarsler. Det skriver The New York Times.

»Vi vil virkelig øge opmærksomheden på, at dette er et tegn på infektion, og at enhver, der udvikler tab af lugtesans, skal selvisolere,« skrev professor Claire Hopkins, præsident for British Rhinological Society, i en e-mail:

»Det kan bidrage til at bremse spredningen og redde liv.«

De britiske læger henviste til rapporter fra andre lande, der indikerede, at et betydeligt antal coronavirus-patienter oplevede anosmi, idet de sagde, at 30 pct. af 2.000 patienter, som blev testet positive, oplevede anosmi i Sydkorea.

Der er stadig tale om anekdotiske beviser, men at mængden af tilfælde, der peger i retning af en sammenhæng, bør tages alvorligt. Det meddelte en amerikanske forening af øre-, næse-, halslæger, søndag.

American Academy of Otolaryngology, som foreningen hedder, skriver, at den har set væsentlige tilfælde af nedsat lugte- og smagssans hos personer, som i sidste ende er blevet testet positiv for covid-19.

En undersøgelse fra Sydkorea viste, at 30 pct. af ca. 2.000 patienter, der testede positivt for coronavirus, meddelte at de har oplevet anosmi.

I den tyske Heinsberg-region har befolkningen været hårdt ramt af coronavirussen. Hendrik Streeck, der er leder af instituttet for virologi på universitetshospitalet i Bonn har undersøgt coronasmittede i regionen.

Han har også oplevet eksempler på en tilsyneladende sammenhæng mellem påvirkningen af lugte- og smagssans og coronavirus. Det siger han til avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung:

»Næsten alle smittede personer, vi har interviewet, og dette gælder for godt to tredjedele, har beskrevet lugt- og smagstab, der varede i flere dage. Det går så langt, at en mor ikke kunne lugte sit barns ble. Andre kunne ikke længere lugte deres shampoo, og fødevarer begyndte at smage mildt. Vi kan endnu ikke fortælle nøjagtigt, hvornår disse symptomer viser sig, men vi tror lidt senere på infektionen.«