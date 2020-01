Forskere rykker viserne tættere mod midnat: Nu er vi 100 sekunder fra dommedag

Dommedag er nær.

Det mener i hvert fald de forskere, der driver det såkaldte dommedagsur i USA - et ur med symbolske visere, der rykkes tættere på midnat, jo større risikoen er for jordens undergang.

Og lige nu viser uret 100 sekunder til dommedag. Viserne er blevet rykket tættere mod jordens undergang, end de nogensinde har været før. Det skriver NBC News.

Det er organisationen The Bulletin of The Atomic Scientists, der har bygget og sætter uret. Da det blev bygget, var det for at illustrere risikoen for atomkrig. Nu er trusselsbilledet endnu værre, end det var under Den Kolde Krig, vurderer de. Og derfor er viserne nu blevet rykket.

»Nu bliver vi nødt til at udtrykke, hvor tæt verden er på total katastrofe i sekunder - ikke i timer eller minutter,« siger Rachel Bronson, der er administrerende direktør i organisationen, til NBC.

Det er »meget dårlige nyheder,« siger Robert Rosner, der er formand for organisationens forsknings- og sikkerhedsudvalg, til NBC News.

For det første er risikoen for atomkrig forværret, mener forskerne, efter statsledere har meldt sig ud af internationale våbenaftaler. Præsident Trump og USA har for eksempel trukket sig ud af både INF-traktaten med Rusland og atomaftalen med Iran.

Men en anden kolossal udfordring har også haft indflydelse på forskernes beslutning om at rykke viserne tættere på dommedag: Klimaforandringerne, som der politisk ikke bliver gjort nok for at bremse, mener forskerne.

Sidste år var det andet-varmeste år i Jordens historie, skriver The Guardian. 2019 var i gennemsnit 1,1 grader varmere, end årene i gennemsnit var mellem 1850 og 1900 - før vi blev afhænge af fossile brændsler.

Hvis ikke verdens ledere overholder Paris-aftalen, kan temperaturerne stige endnu mere. Det vil formentlig fremprovokere mere ekstremt vejr og skabe både fattigdom, nye flygtningestrømme og global uro, skriver The Guardian.

Og i de seneste år er en ny og tredje alvorlig trussel begyndt at vokse frem, ifølge forskerne. Det er den højtudviklede teknologi, der nu for eksempel kan bruges til at sprede disinformation.

Forskerne peger blandt andet på »deepfakes.« En forholdsvis ny teknologi, der anvender kunstig intelligens til at manipulere med billeder og lyd, således at der kan skabes meget realistiske falske videoer, som kan være svære at adskille fra de ægte. De kan få vores opfattelse af sandt og falsk til at skride.

Det længste dommedagsurets visere nogensinde har været fra midnat, var i 1991, da de viste 17 minutter i midnat.