Forskere er nervøse: »Vi burde allerede nu trække os tilbage fra kysterne«

I den grønlandske bygd Kulusuk kunne indbyggerne høre braget fra, hvad der lød som en eksplosion på lang afstand. Men det var ikke en bombe, der sprang.

Det var et stykke is på størrelse med en fodboldbane, der med et stort brag var knækket af en gletsjer, der kælvede fem kilometer derfra. Det var 2. august denne sommer, på årets varmeste dag, og det var ikke kun gletsjeren fem kilometer fra Kulusuk, der bragede.

Overalt i Grønland smeltede der is den dag. 12,5 milliarder ton forsvandt. Aldrig før i historien er der blevet registreret så meget is smeltet på én dag i Grønland, skriver CNN. Ifølge TV 2 ville der normalt smelte fire milliarder ton om dagen. Den enorme afsmeltning var endnu en dyster rekord, som blev sat med hjælp fra klimaforandringerne.

Mens en hedebølge hærgede både USA og Europa hen over sommeren, nåede temperaturerne også nye rekorder i Grønland, og det var især til at mærke på indlandsisen.

Men det er ikke kun det varmere vejr, der har fået Grønlands is til at smelte med hastig fart. Også havet er væsentligt varmere, og det betyder, at isen både opvarmes nede- og oppefra, så selve afsmeltningen af gletsjere for eksempel kommer til at gå væsentligt stærkere.

Det ses blandt andet på Grønlands store Helheim-gletsjer. Der har NASA dokumenteret, hvordan der nu er varmt vand fra bund til top i gletsjeren, skriver CNN. Det får afsmeltningen af gletsjeren, som forskere i flere år har iagttaget med gru, til at gå endnu hurtigere.

»Det er meget sjældent, at man nogle steder på planeten ser 700 meter uden variationer i temperaturen,« forklarer NASAs klimaforsker, Ian Fenty, til CNN og henviser her til dybden fra gletsjerens top til bund, hvor vandet løber.

»Normalt finder vi koldere vand i de øverste par hundrede meter, men i den yderste del af gletsjeren løber der varmt vand hele vejen til toppen,« siger han til CNN.

Det betyder, at det varme vand nu kan komme i direkte kontakt med isen på toppen og dermed sætte yderligere skub i den drastiske afsmeltning, der allerede de seneste år har været undervejs på Helheim.

Helheim smelter med rekordhast. I 2017 svandt gletsjeren ind med 3,2 km is. Året efter blev det fanget på video, da et område på størrelse med Anholt brød fri af gletsjeren og gled ud i havet.

»Den smelter stadig med mange meter hver dag, ti meter om dagen. Du kan sætte din iPhone på timelapse og se det ske for øjnene af dig,« forklarer Josh Willis, der som oceanograf ved NASA dokumenterer afsmeltningen i Grønland, til CNN.

I dag smelter og brækker der hele seks gange mere is af Grønland, end der gjorde i 1980erne, har Berlingske tidligere beskrevet. Bare på de otte år fra 2010 til 2018 mistede Grønland lige så meget is som i de 37 år, der gik mellem 1972 til 2009.

Det er dårligt nyt for resten af verden. Grønland, verdens største ø, rummer nemlig så meget is, at det ville få verdenshavene til at stige med knap 7,5 meter, hvis det hele smelter. Og lige nu bidrager Grønland til omtrent en tredjedel af den årlige stigning på tre-fire millimeter i det globale havniveau. Resten kommer fra Antarktis, smeltende bjerggletsjere og fra varmeudvidelsen i havene.

»Der er nok is i Grønland til at hæve havniveauet med 7,5 meter, en enorm mængde is, og det ville være sønderlammende for kyster i hele verden,« siger oceanograf Josh Willis til CNN:

»Vi burde allerede nu trække os tilbage fra kysterne, hvis vi kigger på, hvor mange meter af dem vi kan miste i det næste århundrede eller to.«