For første gang i årevis stiger antallet af asylansøgere i Europa: Det skyldes en ny type migranter

I årevis er antallet af mennesker, der søger asyl i Europa, faldet. Sådan er det ikke længere. De seneste måneder er antallet steget.

Stigningen skyldes, at syd- og mellemamerikanere søger asyl i Europa i hidtil uset omfang.

De forlader deres hjemlande på flugt fra bandevold, økonomisk katastrofe og politisk undertrykkelse.

I USA er presset på den sydlige grænse i disse måneder enormt. De seneste måneder har grænsepolitiet hver måned arresteret flere end 100.000 personer, som forsøger at krydse grænsen til USA.

Men turen til USA er livsfarlig. Donald Trumps stramme grænsepolitik har medført, at flere migranter begiver sig ud på risikable ruter for at nå ind i USA. Det koster mange migranter livet - blandt andre to-årige Valeria og hendes far, som blev fotograferet i deres død og endte på avisforsider i hele verden.

Venezuelanere dominerer

Rejsen til USA er nu blevet så vanskelig og farlig, at flere syd- og mellemamerikanere forsøger at opnå asyl i Europa i stedet, skriver The Guardian.

I de første fem måneder af 2019 er antallet af asylansøgere fra blandt andet Venezuela, Colombia, El Salvador, Hondorus og Nicaragua steget markant i Europa.

18.500 venezuelanerne har søgt om asyl i Europa i de første måneder af 2019, mens landets økonomiske og politiske nedsmeltning er taget til i styrke, oplyser Det Europæiske Asylstøttekontor. Det er dobbelt så mange som sidste år. Antallet af asylansøgere fra Venezuela bliver nu kun overgået af personer fra Syrien og Afghanistan.

Antallet af asylansøgere fra Columbia er steget til omtrent 11.000 - cirka tre gange så mange, som i de første fem måneder af 2018.

3.000 personer fra Nicaragua har søgt asyl i år - sidste år søgte bare et par hundrede. Også antallet af asylansøgere fra Peru, Honduras og El Salvador er mere end fordoblet.

Spanien mest populært

Mange latinamerikanske migranter vurderer nu, at det giver mere mening at lande i en europæisk lufthavn og søge om asyl i det europæiske bureaukrati end at betale menneskesmuglere for at føre dem på en risikabel rejse til USA, skriver The Guardian.

Langt de fleste asylansøgere fra Syd- og Mellemamerika søger asyl i Spanien. Det er dog langt fra let for dem at få ret til asyl.

Ligesom de fleste øvrige europæiske lande giver de spanske myndigheder meget sjældent asyl til personer, som flygter fra økonomiske kriser eller voldelig narkotikakriminalitet, da gerningsmændene ikke er statsaktører.

Antallet af latinamerikanske asylansøgere i Spanien er mere end tredoblet de seneste to år, og køen for at få ansøgningerne behandlet har vokset sig lang. Asylansøgerne må typisk vente i mange måneder på at få deres sag afklaret.

Det samlede antal af personer, der søger asyl i Europa, er 14 procent højere i de første fem måneder af 2019 sammenlignet med 2018, viser tal fra Det Europæiske Asylstøttekontor.