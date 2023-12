Internationalt Abonnement

Før terrorangrebet i Israel og 15.000 døde i Gaza var palæstinenserne trætte af Hamas – nu stiger opbakningen markant

Hamas repræsenterer ikke alle palæstinensere. Men historien om, at kun et mindretal af ekstremister støtter gruppen, er heller ikke sand, viser nye meningsmålinger og stemningen på Vestbredden, hvor fangefrigivelserne har fået det grønne flag til at vaje bredt.