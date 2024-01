Flere beboere frygter at skulle vinke farvel til deres hjem efter vulkanudbrud i Island: »Det kan være slut for byen«

En række huse er brændt ned, efter at et vulkanudbrud brød ud ved den islandske by Grindavik søndag morgen. Nu frygter flere af byens indbyggere, at de må vinke farvel til byen én gang for alle.