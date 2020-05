Ferieø med opsigtsvækkende løfte: Betaler hvis turister bliver coronasyge

Cypern har hårdt brug for, at turister denne sommer igen vil rejse mod middelhavsdestinationen. Også selv om coronapandemien ikke er helt nedkæmpet endnu.

Det er derfor, at Cypern fra 9. juni vil genåbne grænserne for turister fra en række europæiske lande, heriblandt Danmark. Og bliver turisterne syge med coronavirus, mens de er i landet, vil Cyperns regering betale for ferien.

Det skriver BBC.

I et åbent brev, som blev offentliggjort onsdag, lover regeringen, at den vil betale for kost, logi og medicin for de turister, der testes positive for coronavirus, mens de opholder sig i landet. Det samme gælder deres familiemedlemmer.

Hvis turisterne bliver syge, skal de dermed kun betale for deres flybilletter, skriver regeringen i brevet ifølge BBC.

Ifølge John Hopkins University har Cypern registreret i alt 939 coronasmittede i landet, og kun 17 er døde efter at have fået virussen. Det er én af grundene til, at regeringen nu er klar til at genåbne grænserne.

En anden grund er, at turisme udgør cirka 15 procent af landets BNP, og manglen på turister er derfor til at tage og føle på for den cypriotiske økonomi.

»Vi har taget et massivt slag, og nu gør vi, hvad vi kan for at redde resten af sæsonen,« siger Cyperns viceturistminister, Savvas Perdios, til BBC:

»Vi har arbejdet enormt hårdt på at holde virussen tilbage her.«

Ifølge BBC har de cypriotiske myndigheder forberedt et hospital med 100 sengepladser udelukkende til turister, testet positive for coronavirus. Flere hoteller står i øvrigt klar til at blive omdannet til »karantænehoteller« for syge turisters familiemedlemmer eller medrejsende.

Cypern genåbner landets hoteller 1. juni, og ni dage senere er landet klar til at modtage turister igen. Grænserne åbnes således i to faser for 19 lande i løbet af juni.

I første fase åbner Cyperns grænser for direkte flyforbindelser fra Danmark, Norge, Finland, Grækenland, Malta, Bulgarien, Østrig, Slovenien, Ungarn, Israel, Tyskland, Slovakiet og Litauen.

I anden fase åbnes grænserne desuden for Schweiz, Polen, Rumænien, Kroatien, Estland og Tjekkiet.

Grænserne bliver dog ikke åbnet for Sverige. Og både Storbritannien og Rusland, som ellers er nogle af de lande, der årligt sender flest turister af sted til middelhavsøen, får heller ikke lov til at komme ind.