Få timer efter Baghdadis død udnævnte Islamisk Stat en ny leder: Her er hvad spionerne kan fortælle om ham

Blot få timer efter, at den forhadte og berygtede terrorleder, Abu Bakr Al-Baghdadi, blev dræbt, udpegede Islamisk Stat en ny leder.

Hans kodenavn er Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Det er det navn, som terrororganisationen selv meldte ud, da den nye leder blev annonceret. Men der var ikke mange iagttagere, der genkendte det.

Det forholder sig anderledes med hans rigtige navn, som The Guardian nu har fået bekræftet af to efterretningstjenester.

Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, som han i virkeligheden hedder, har stået på USAs liste over eftersøgte personer siden i sommer. Det amerikanske udenrigsministerium har udlovet en dusør på 33,6 mio. kr. til den, der finder ham.

Han er en af terrorgruppens stiftende medlemmer, og han bliver anset for at være en af de allermest indflydelsesrige ideologer i Islamisk Stat, oplyser anonyme efterretningsfolk til The Guardian.

Se et billede af ham herunder:

Leader of ISIS confirmed as Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, according to two intelligence services. He is one of the founding members of ISIS and has led the enslavement of Iraq’s Yazidi minority and has overseen operations around the globe. https://t.co/kHI7pBvZlN — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) January 20, 2020

Han steg til tops i terrororganisationen på grund af sin baggrund som islamisk lærd. Med en uddannelse i sharialov fra Mosul Universitet uddelte han de domme, der banede vej for folkemordet mod yazidierne i det nordlige Irak.

Yazidierne er et religiøst mindretal, som Islamisk Stat har forfulgt. Deres piger og -kvinder blev taget som slaver og voldtaget af IS-jihadister, og mændene blev dræbt i tusindvis.

I de tre måneder, der er gået, siden Baghdadi detonerede en bombevest og tog livet af sig selv og sine børn i en tunnel under sit hus, har spioner fra Mellemøsten og Vesten iagttaget terrorgruppens nye leder.

To efterretningstjenester fortæller anonymt til The Guardian, at Salbi har fået en central rolle i Islamisk Stat, og at han bruger de fleste af sine kræfter på at genopbygge terrorgruppens magt og vinde de i dag noget yngre IS-jihadisters tillid.

Islamisk Stat, der engang kontrollerede et område på størrelse med Storbritannien i Syrien og Irak, står i dag enormt svækket i regionen.

Men i det nordlige Irak har terrorgruppen siden sidste sommer gennemført flere og flere angreb mod kurdisk-irakiske styrker.

Mellem jul og nytår tog gruppen ansvaret for 106 angreb, der skulle hævne Baghdadis død, skriver The Guardian.