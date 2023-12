Ukrudtsmidler i en forretning i San Francisco i 2019. Det omstridte aktivstof glyfosat, som især er kendt fra ukrudtsmidlet Roundup, bliver godkendt af EU-Kommissionen i endnu ti år. Det meddelte EU-Kommissionen i Bruxelles torsdag. Miljøministeriet oplyser, at Roundup-produkter til privat brug i dag indeholder for eksempel pelargonsyre i stedet for glyfosat. Fold sammen

