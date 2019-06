Internationalt Abonnement

Et mysterium plager caribisk ø-paradis: Amerikanske turister åbner minibaren og falder døde om

Et mysterium truer med at ødelægge Den Dominikanske Republiks ry som et attraktivt ferieparadis. Det seneste år er flere amerikanske turister faldet døde om, og ingen aner tilsyneladende hvorfor.